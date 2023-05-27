27.05.2023, 12:00
В Днепре завершился разбор завалов больницы, по которой попала российская ракета. В результате удара погибли два человека, еще 32 получили ранения
ФОТО: Telegram/Сергей Лысак
В Днепре завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов больницы, по которой попала российская ракета, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Meduza.
По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате российского удара погибли два человека. Еще 32 человека получили ранения — 15 из них были госпитализированы, в том числе пять человек в тяжелом состоянии. Судьба еще троих до сих пор неизвестна, на месте работают криминалисты.
В области объявлен траур по погибшим.