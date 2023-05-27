Половина эстонских предприятий сокращает расходы, чтобы поспевать за растущими затратами на персонал

В то же время в отчете подчеркивается, что почти половина (48%) эстонских предприятий рассматривают возможность принятия мер по сокращению расходов для решения многочисленных финансовых проблем и покрытия растущих расходов на персонал. В частности, крупные предприятия (56%) и такие сектора, как банковское дело и финансы (69%), телекоммуникации (64%) и страхование (62%), активно изучают способы снижения затрат.

Напротив, только 32% латвийских предприятий и 36% литовских предприятий рассматривают сокращение расходов как стратегию преодоления экономических потрясений и экономического спада. Эти цифры близко соответствуют среднему по Европе показателю в 36%, что подчеркивает активный подход эстонских предприятий к повышению эффективности затрат.

Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics, прокомментировала результаты, сказав: „Растущая обеспокоенность эстонских предпринимателей по поводу удовлетворения возросших требований о повышении заработной платы свидетельствует об изменении экономической ситуации. Данные из Европейского отчета о платежах Intrum за 2023 год отражают необходимость сбалансировать эти требования со стратегиями сокращения затрат и обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность“.

Отчет Intrum также раскрывает более широкую тенденцию в Европе: за последние три года все больше предприятий начали использовать стратегию сокращения расходов. С 28% в 2021 году доля предприятий, рассматривающих меры по сокращению расходов, выросла до 37% в 2023 году, что указывает на растущее давление на эффективность бизнеса по всей Европе.