Шольц в Таллинне: Путин ошибся в своих расчетах, он хотел ослабить НАТО, но добился обратного

В пятницу, 26 мая с визитом в Таллинн прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Шольца встретила премьер-министр Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию.

На пресс-конференции Шольц отметил, что безопасность стран Балтии и восточной границы НАТО важна, и поэтому Германия разместила войска и в Литве.

По словам Шольца, российский президент Владимир Путин укрепил НАТО. „Путин ошибся в своих расчетах. Он хотел ослабить НАТО, но добился обратного“, – заявил он.