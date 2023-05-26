Шольц в Таллинне: Путин ошибся в своих расчетах, он хотел ослабить НАТО, но добился обратного(12)
Россия хотела ослабить НАТО, развязав войну против Украины, но добилась того, что альянс стал более сплоченным, сказал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Таллинне, пишет rus.err.ee.
В пятницу, 26 мая с визитом в Таллинн прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Шольца встретила премьер-министр Кая Каллас, после чего главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Германии провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию.
На пресс-конференции Шольц отметил, что безопасность стран Балтии и восточной границы НАТО важна, и поэтому Германия разместила войска и в Литве.
По словам Шольца, российский президент Владимир Путин укрепил НАТО. „Путин ошибся в своих расчетах. Он хотел ослабить НАТО, но добился обратного“, – заявил он.