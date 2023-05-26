26.05.2023, 18:44
СЕЙЧАС на DELFI TV | Клуб из Виймси, жаждущий о первой медали, сыграет с „Садам“ в решающем матче серии за бронзу
Сегодня определится обладатель третьего места в чемпионате Эстонии по баскетболу, „Виймси/Спортленд“ в решающем матче бронзовой серии примет „Садам“ из Пярну. Начало прямой трансляции в 19:30.
Пока ни одной из команд не удалось выиграть матч перед своими болельщиками. Действующий чемпион „Садам“ выиграл первую игру в овертайме со счетом 87:86, но Виймси сумел взять реванш со счетом 82:78 на выезде и сравнять счет. В третьем матче клуб из Пярну был лучше 80:71, но тогда дома не удалось поставить точку в серии, потому что клуб из Виймси в гостях одержал крупную победу 72:95.