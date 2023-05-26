Департамент здоровья: предприятие не сообщило об опасности загрязнения питьевой воды в Курессааре, хотя было обязано

„После ремонта труб пробы воды не были взяты, и об инциденте не было сообщено в Департамент здоровья, хотя в таких случаях передача информации является обязательной“, - говорится в отчете.

Департамент инициировал государственную надзорную процедуру, чтобы дать оценку этой ситуации и предотвратить подобные инциденты в будущем, пишет rus.err.

Глава отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт отметила, что если бы уведомление поступило вовремя и в связи с инцидентом были взяты пробы воды, которые в таких случаях надо брать обязательно, то население было бы проинформировано об угрозе как минимум на 48 часов раньше.

Глава Ляэнеского регионального отдела Департамента здоровья Кадри Юхкам сообщила, что во время первой беседы с оператором водоканала последний дал первоначальную оценку, что в случае этой аварии загрязнение питьевой воды было невозможным. Однако Департамент здоровья в этом усомнился и попросил заведующего отделением экстренной медицины Курессаареской больницы опубликовать сообщение в социальных сетях с предостережением людям не употреблять водопроводную воду.

Работа кризисного штаба была завершена 22 мая после того, как были получены третьи подряд отрицательные лабораторные анализы, подтвердившие чистоту питьевой воды в основных трассах.

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