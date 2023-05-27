Президент Алар Карис: электронное голосование требует пристального внимания и финансирования

„Последние выборы показали, что большинство избирателей предпочли электронное голосование. Сомневаться в его надежности электронных выборов гнет причин, - сказал Алар Карис. - Тем не менее, для того чтобы электронное голосование пользовалось доверием, следует постоянно о нем заботиться. Для этого нужны активные действия и достаточное финансирование“.

Глава государства, выступая перед новым составом парламента, подчеркнул, что сильным является то государство, которому граждане доверяют и которое они видят своим государством. Сегодня президент еще раз сказал о том, что участие в выборах связано с доверием к государству, что высокая избирательная активность и количество электронных голосов свидетельствуют о том, что граждане Эстонии доверяют своему государству. „И чтобы сохранить это доверие, электронное голосование должно быть продуманным, хорошо организованным и прозрачным“, - сказал президент Алар Карис.

Для обеспечения преемственности электронного голосования действующая в составе канцелярии Рийгикогу Государственная служба по организации выборов запросила постоянное дополнительное финансирование, чтобы ее организацией занимались специалисты на постоянной основе. „Дополнительные средства необходимы, поскольку следующие выборы состоятся уже через год, это значит, что мы должны действовать быстро, но без спешки“, - сказал президент.

Президент Алар Карис разделяет мнение Государственного суда, считающего, что законодатель должен уделять пристальное внимание организации электронного голосования и что задача парламента заключается в том, чтобы в законах было прописано все то важное, что касается организации электронных выборов.

„Наверняка поправки в Закон о выборах вызовут дискуссию. Следует тщательно взвесить все аргументы, которые прозвучат“, - сказал Алар Карис.

С главой государства встретились председатель Республиканской избирательной комиссии Оливер Каск и руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.