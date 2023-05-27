На половине предприятий выявляются нарушения: к чему должен быть готов работодатель, если нагрянет Инспекция труда?

Инспекторы труда проверили предприятия металлообрабатывающей промышленности по всей Эстонии. При проверке одного из объектов инспектор поговорил с его руководителем. Вместе они осмотрели территорию предприятия. Какие недостатки заметил инспектор труда?

Инспектор фотографировал планшетом проблемные места и постоянно задавал уточняющие вопросы. „Инструктированы ли работники и прошли ли они обучение? Имеются ли средства для оказания первой помощи? Какие средства индивидуальной защиты нужно использовать при работе с этим оборудованием?“

В ходе целевой проверки особое внимание было уделено анализу рисков рабочей среды, его соответствию реальному положению дел, наличию маркировки опасности, использованию и хранению средств индивидуальной защиты, наличию средств для оказания первой помощи и безопасности средств труда.

Средства индивидуальной защиты

Первым, на что обратил внимание инспектор труда, было средство защиты слуха, которое лежало рядом с покрытом пылью оборудованием.

Работодатель обязан обеспечить работника средствами индивидуальной защиты и организовать их хранение и чистку за свой счет. Чтобы средства индивидуальной защиты не потеряли своих защитных свойств и не загрязнялись, их, когда они не используются, необходимо хранить в специально отведенном для этого месте, например, в отдельном помещении, шкафу, ящике или коробке.

Кроме того, необходимо указать на обязанность использовать средства индивидуальной защиты. Например, знак об обязательном ношении спецобуви должен быть установлен на входе в мастерскую из комнаты отдыха. В ходе целевой проверки также были выявлены предприятия, не выдавшие работнику необходимые средства индивидуальной защиты.

Оборудование

В 2022 году в Эстонии было зарегистрировано 3710 несчастных случаев на производстве, из них 379 произошли в металлообрабатывающей промышленности. Несчастные случаи на производстве часто происходят при использовании оборудования.