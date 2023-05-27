На половине предприятий выявляются нарушения: к чему должен быть готов работодатель, если нагрянет Инспекция труда?(4)
С целью улучшения трудовой жизни и предотвращения несчастных случаев на производстве Инспекция труда провела в феврале и марте целевые проверки на предприятиях металлообрабатывающей промышленности. В общей сложности были проверены 118 предприятий, всего были выявлены 598 недостатков и сделаны предписания 57 предприятиям.
Инспекторы труда проверили предприятия металлообрабатывающей промышленности по всей Эстонии. При проверке одного из объектов инспектор поговорил с его руководителем. Вместе они осмотрели территорию предприятия. Какие недостатки заметил инспектор труда?
Инспектор фотографировал планшетом проблемные места и постоянно задавал уточняющие вопросы. „Инструктированы ли работники и прошли ли они обучение? Имеются ли средства для оказания первой помощи? Какие средства индивидуальной защиты нужно использовать при работе с этим оборудованием?“
В ходе целевой проверки особое внимание было уделено анализу рисков рабочей среды, его соответствию реальному положению дел, наличию маркировки опасности, использованию и хранению средств индивидуальной защиты, наличию средств для оказания первой помощи и безопасности средств труда.
Средства индивидуальной защиты
Первым, на что обратил внимание инспектор труда, было средство защиты слуха, которое лежало рядом с покрытом пылью оборудованием.
Работодатель обязан обеспечить работника средствами индивидуальной защиты и организовать их хранение и чистку за свой счет. Чтобы средства индивидуальной защиты не потеряли своих защитных свойств и не загрязнялись, их, когда они не используются, необходимо хранить в специально отведенном для этого месте, например, в отдельном помещении, шкафу, ящике или коробке.
Кроме того, необходимо указать на обязанность использовать средства индивидуальной защиты. Например, знак об обязательном ношении спецобуви должен быть установлен на входе в мастерскую из комнаты отдыха. В ходе целевой проверки также были выявлены предприятия, не выдавшие работнику необходимые средства индивидуальной защиты.
Оборудование
В 2022 году в Эстонии было зарегистрировано 3710 несчастных случаев на производстве, из них 379 произошли в металлообрабатывающей промышленности. Несчастные случаи на производстве часто происходят при использовании оборудования.
Потеря контроля может обусловить очень серьезные опасные ситуации, которые могут закончиться несчастным случаем на производстве, а в худшем случае – летально. Инспектор труда обратил внимание на то, что оборудование должно быть оснащено защитными устройствами, проверено, а работники должны быть ознакомлены с техникой безопасности при его эксплуатации.
Обучение должно быть проведено и письменно зафиксировано
Работодатель должен провести обучение на рабочем месте, чтобы работник умел правильно пользоваться средством труда и знал безопасные приемы работы. Дата проведения обучения и его содержание должны быть письменно зарегистрированы. Инспектор труда попросил показать документы, подтверждающие проведение обучения для находившихся на работе работников, сел за стол и убедился в их корректности.
Регистрируя обучение, работодатель может при необходимости, например, после несчастного случая на производстве, доказать, что работнику было организовано необходимое обучение на рабочем месте и что работник освоил безопасные приемы труда на рабочем месте. В ходе целевой проверки не было выявлено ни одного работника, не прошедшего обучение, но на многих предприятиях обучение не было письменно зарегистрировано.
Аварийный душ для промывания глаз
Затем инспектор труда заметил отсутствие аварийного душа для промывания глаз, или же место для него имелось, но пустовало. При работе с металлом работнику в глаз может попасть инородное тело, поэтому важно иметь возможность при необходимости промыть глаза при помощи аварийного душа (средством для промывания глаз). Место расположения аварийного душа для промывания глаз должно быть отмечено соответствующим знаком безопасности.
Первая помощь
Инспектор труда нашел на объекте аптечку, но заглянув внутрь, увидел, что она пуста. К сожалению, от одного лишь аптечного шкафчика толку нет, а поиск нужных средств в экстренной ситуации не способствует ее разрешению. Поэтому следует убедиться, что аптечка заполнена.
Инспеция труда по результатам проверки сделала вывод, что рабочая среда на эстонских предприятиях улучшается, но и потенциал для развития имеется.
По результатам целевой проверки Инспекция труда обращает внимание работодателей на следующее:
Поддерживайте актуальность анализа рисков рабочей среды в соответствии с рабочей средой;
Регистрируйте проведение инструктажа и обучения принятого на работу человека письменно или в письменно воспроизводимой форме;
Проверяйте регулярно, имеют ли средства труда, используемые в рабочем процессе, необходимые защитные устройства и исправны ли они;
Обозначьте знаками безопасности зоны опасности на рабочих местах, в которых обязательно использование средства индивидуальной защиты;
Обеспечьте работников необходимыми средствами индивидуальной защиты; обеспечьте их использование с начала и до конца опасной работы, а также наличие места для их хранения и обслуживания;
Держите на видном месте имя и номер телефона лица, оказывающего первую помощь, а также номер экстренной помощи 112; регулярно проверяйте наличие средств для оказания первой помощи.
Инспекция труда предлагает работодателям бесплатную возможность пригласить на свое предприятие консультанта Инспекции труда, который посоветует, как создать безопасную и поддерживающую здоровье рабочую среду. О своем желании следует сообщить по адресу ti@ti.ee.