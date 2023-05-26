В Днепре российская ракета попала в здание больницы. Один человек погиб, 15 ранены

„На месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы“, — написал Зеленский в телеграме и опубликовал кадры последствий обстрела.

В посте Зеленского говорится, что ракета попала в здание поликлиники. Судя по видео с места происшествия (осторожно, ненормативная лексика), которые публикуют украинские СМИ, в том числе УНИАН, речь идет о больнице или дневном стационаре при поликлинике.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших и опубликовал фото последствий обстрела города, уточнив, что загорелись два здания — площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Позднее он добавил, что среди раненых в результате ракетного удара двое детей — мальчики 3 и 6 лет.

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