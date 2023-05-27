ИТ, но не только. Какие специальности жители Эстонии считают самыми престижными

Информационно-коммуникационные технологии рекомендуются больше всего – их рекомендовали изучать 40%. „Долгое время в обществе обсуждалась тема о большом дефиците разработчиков и других ИТ-специалистов. Информация о том, что работа в этой сфере есть и условия оплаты труда хорошие, также отражена в результатах опроса“, — сказала эксперт Kantar Emor по проведению опросов Яаника Хяммал. „Есть явная разница в предпочтениях женщин и мужчин. Мужчины все ещё больше симпатизируют профессиям, связанным с реальными науками, а женщины — медицинским, социальным и гуманитарным наукам“, — добавил она.

28% респондентов рекомендуют изучать технические области (электроника, механика, энергетика, мототранспорт, морское и авиационное машиностроение и т. д.), а 24% населения рекомендуют изучать области здравоохранения (медицина, уход за больными, акушерство, фармацевтика и т. д.). В дополнение к этим специальностям вполне вероятно, что при обсуждении вариантов карьеры со знакомыми/друзьями люди могут также посоветовать бизнес и управление (13%), право (11%), социальные науки и науки о поведении (7%), а также биологию и смежные с ней науки (7%).

Что касается репутации эстонских университетов, то Тартуский университет по-прежнему считается самым престижным. За ним следуют Таллиннский технический университет, Эстонская академия музыки и театра, Эстонский университет естественных наук (Eesti Maaülikool), Эстонская академия художеств и Таллиннский университет.

Каждую весну Kantar Emor проводит исследование репутации университетов, в ходе которого изучается известность и репутация эстонских университетов и высших учебных заведений среди жителей Эстонии. В марте-апреле этого года опрос проводился в 13-й раз, и на него ответили 1384 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 60 лет.

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