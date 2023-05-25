В Нарве депутаты хотят отправить Катри Райк в отставку

Главным событием минувшей сессии Нарвского городского собрания могло стать выдвижение недоверия мэру города Катри Райк, за которым на следующем заседании могло последовать голосование по этому поводу.

24 мая Вадим Орлов сказал, что под вотумом недоверия стоит уже больше 15 подписей, но сколько именно – уточнить отказался. Предпочел вообще не давать подробных комментариев сложившейся ситуации, не сказал подробно о причинах недоверия. Назвал главную, заявив, что Райк – плохой city manager, то есть городской управляющий. На 18 мая было собрано 15 подписей за отставку Райк. Этого бы хватило для того, чтобы запустить процесс в производство, но инициаторы вотума хотели поддержки большинства депутатов, то есть минимум 16-ти.

Кризис во власти подтвердил ход заседания. Народные избранники оставили нерешенными три ключевых вопроса повестки дня: не приняли Правила обращения с отходами, не приняли Порядок выплаты пособия по рождению и не назначили компенсацию заместителю председателя Нарвского городского собрания Вадиму Орлову.

В том, что на стороне Орлова уже большинство, некоторые депутаты сомневаются. В частности Юрий Рауд сказал, что это, по его мнению, маловероятно. Между тем созданную сторонниками Райк фракцию Narva Tulevik, председателем которой является Вадим Орлов, покинул Антон Праткунас, не согласный с планом отправить мэра в отставку. Возможно, фракция понесет другие потери в ближайшее время.

Есть планы создания новой фракции сторонников Райк, но они пока не реализуются, и реализуются ли вообще – неизвестно.

Когда именно будет (если будет) выдвинут вотум недоверия Катри Райк, пока говорить рано, но очередное заседание пройдет в июне.