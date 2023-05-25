ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (456-й день) | Подоляк: украинское контрнаступление уже началось. РДК заявил о новом рейде в Россию
Подводим итоги 456-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана по поводу поставок властями страны ударных беспилотников России. „Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем - к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать“, - сказал Зеленский.
По его словам, в общей сложности российская армия уже выпустила по территории Украины около 1160 иранских дронов „Шахед“, из которых сбить удалось 900 штук. „Ваши „Шахеды“, каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории“, - заявил Зеленский, призвав Иран быть „на другой стороне истории - не со злом“.
США одобрили возможную продажу Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и необходимого для него оборудования на 285 млн долларов, говорится в сообщении на сайте входящего в состав Минобороны Агентства по кооперации в области обороны и безопасности (DSCA). „Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе“ и не скажет негативного влияния на боеготовность США, указали в DSCA.
Российские войска провели массированную атаку на Киев с применением дронов „Шахед“, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Это уже 12 атака на столицу в мае, подчеркнул он. „Враг в очередной раз доказал, что Киев остается одной из главных его целей в этой войне“, - написал Попко. Воздушная тревога в Киеве продолжалась три часа, все дроны были уничтожены системой ПВО, отчитался он.
В небе над Севастополем в аннексированном Крыму сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов, пишет Telegram-канал Shot. Рано утром в районе поселка Качи силы Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия, еще несколько дронов были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По предварительным данным, разрушений на земле нет. Информация о пострадавших не поступала. В свою очередь назначенный Россией „глава“ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники были замечены не только в Севастополе, но и в других частях полуострова.
ЧВК „Вагнер“ начала вывод своих подразделений из Бахмута. Об этом объявил основатель и владелец компанииЕвгений Пригожин. „До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута“, - сказал Пригожин в видеоролике, распространенном его пресс-службой. По его словам, 1 июня наемникам поставят новые задачи.
О взятии Бахмута Пригожин объявил 20 мая. Тогда же он предупредил, что его ЧВК с 25 мая по 1 июня полностью покинет город, а ее позиции должны занять подразделения Минобороны РФ. Украинские власти официально сдачу Бахмута не подтверждали,
По данным министерства обороны Украины, в пригороде Бахмута силы ЧВК „Вагнер“ заменили на регулярные войска, а в самом городе по-прежнему находятся наемники. „Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе „Самолет“, - заявила замглавы ведомства Анна Маляр. Она также указала, что на Бахмутском направлении российские силы с помощью артиллерийских обстрелов пытаются остановить продвижение ВСУ по флангам, для их усиления подтягиваются дополнительные подразделения.
Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что перед 9 мая предотвратила попытку спецслужб Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях - Ленинградской и Калининской, что „привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб РФ“. В ФСБ заявили, что „террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС“. ФСБ также сообщила, что задержала „членов диверсионно-террористической группы“ - граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко. Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Юрий Кищак, который сейчас, по версии спецслужбы, находится в Бельгии.
Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о содержании российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси, сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Минске. В заявлении отмечается, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Россией в военной сфере. Размещая нестратегическое ядерное оружие в Беларуси, Москва не передает его соседней стране, контроль над ним и решение о применении остается за РФ, заявил в свою очередь Шойгу.
„Русский добровольческий корпус“ заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово. „Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики“, - указывается в описании в видео. Когда именно оно было снято, не сообщается. По данным „Дождя“, один из мужчин на видео - командир РДК Денис Никитин (Капустин). Он заявил, что РДК „в который раз заходит на территорию России - с боями или тихо, это уже неважно“. „Ждите нас и в вашем населенном пункте“, - указал он. 22 мая в Белгородской области произошли боестолкновения с вошедшими с территории Украины подразделениями. Власти РФ заявили о „разгроме диверсантов“, в свою очередь РДК и Легион „Свобода России“ сообщили об „освобождении“ нескольких населенных пунктов Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 24 мая Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. „Больше всего снарядов - 84 - было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, там произошло возгорание“, - указал он далее. Ряд Telegram-каналов сообщил, что у села Калинино была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500. Две такие бомбы российский военный самолет в апреле уронил на Белгород. Гладков сообщил о ликвидации боеприпаса.
Европейский Союз продлил еще на год временную отмену импортных пошлин на украинскую продукцию, начиная с 6 июня. Министры торговли европейских стран приняли решение, за которое в начале мая проголосовал Европарламент. Тем самым ЕС демонстрирует „непоколебимую политическую и экономическую поддержку Украины“, обороняющейся от российского вторжения, отмечается в заявлении.
Финляндия предоставила Украине новый, 16-й пакет военной помощи на 109 млн евро. Среди прочего, он включает зенитное вооружение и боеприпасы, заявило министерство обороны в Хельсинки. Как отмечается в заявлении, Финляндия продолжает поддерживать Украину вместе с международными партнерами, а в общей сложности финская военная помощь Киеву увеличилась до 1,1 млрд евро. О детальном содержании пакета, сроков поставки и ее путях не сообщается из соображений безопасности логистики.
Украина вернула из плена 106 военных, воевавших за Бахмут, сообщил глава Офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся - шесть офицеров и 98 солдат. „Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше“, - написал Ермак. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила новый обмен пленными с Украиной.
Контрнаступление ВСУ уже началось, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу TG1. По его словам, на определенных участках фронта, который растянулся на полторы тысячи километров, украинские войска ведут контрнаступательные операции уже несколько дней. Он заверил, что Украина не собирается использовать западное оружие, полученное от союзников, для ведения боевых действий на территории России, но применит его для освобождения своих оккупированных земель, включая Крым.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединенные Штаты и еще 53 страны контактной группы по поддержке Украины уже гарантировали Украине военную помощь на общую сумму около 65 млрд долларов. „В общей сложности контактная группа пообещала предоставить Украине помощи в области безопасности на $65 млрд“, - заявил он, выступая на онлайн-встрече контактной группы. Он выразил надежду на скорое начало обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. По его словам, оно может начаться „в ближайшие недели“.
ВСУ опубликовали видео с украинским главнокомандующим Валерием Залужным. Его разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан с целью опровергнуть распространяемую в российских СМИ информацию о возможном тяжелом ранении Залужного. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинцев и пообещал, что Украина обязательно победит.
Минувшей ночью российские силы нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА „Shahed-136/131“, при этом все из 36 иранских дронов были уничтожены, заявил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. Кроме того, за сутки россияне нанесли 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны Харьковской области, в результате чего поврежден частный дом, указывается в Facebook. Одновременно украинское командование заявило о 48 авиационных ударах и 10 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны ВС РФ. „Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта“, - отмечается далее.
Одновременно Генштаб ВСУ заявил, что российские силы „милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая соединен с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное“. На нем разместили около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения, сообщается в сводке.
Служба безопасности Украины утверждает, что собрала доказательства причастности командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Виктора Соколова к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.
Именно Соколов, как сообщает СБУ, с 10 августа 2022 года лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 „Калибр“ по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этих обстрелов погибли 4 мирных жителя и еще 40 получили ранения, сказано в заявлении спецслужбы.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Соколову о подозрении, то есть по сути предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, и в первую очередь - в нарушении международных правил ведения военных действий.
Украинские власти заявили специальным представителям Китая и Бразилии, что Киев невозможно склонить к переговорам с Россией до момента, пока войска РФ не покинут территорию страны, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В интервью агентству „Интерфакс-Украина“ Ермак также заявил, что выступает против попыток третьих стран выступать в роли посредников в отношениях Украины и России. Ермак сообщил, что провел встречу с представителями Китая и Бразилии и разговор с ними был „достаточно откровенным“.
Ранее Китай и Бразилия, как и другие страны мира, говорили о намерении выступить в роли посредников между Украиной и Россией, чтобы добиться прекращения войны. „Обоим я честно сказал, что Украина очень благодарна за желание принимать участие, за реакцию. Но у Украины есть свой мирный план, и мы считаем справедливым – если война продолжается на нашей территории, то основой урегулирования должен быть украинский план“, - заявил при этом Ермак.