ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (456-й день) | Подоляк: украинское контрнаступление уже началось. РДК заявил о новом рейде в Россию

„Русский добровольческий корпус“ заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово. „Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики“, - указывается в описании в видео. Когда именно оно было снято, не сообщается. По данным „Дождя“, один из мужчин на видео - командир РДК Денис Никитин (Капустин). Он заявил, что РДК „в который раз заходит на территорию России - с боями или тихо, это уже неважно“. „Ждите нас и в вашем населенном пункте“, - указал он. 22 мая в Белгородской области произошли боестолкновения с вошедшими с территории Украины подразделениями. Власти РФ заявили о „разгроме диверсантов“, в свою очередь РДК и Легион „Свобода России“ сообщили об „освобождении“ нескольких населенных пунктов Белгородской области.