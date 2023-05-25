ВИДЕО | Кая Каллас: оппозиция издевается над правительством. Я не могу с этим ничего поделать

В последнее время рейтинги показывают рост поддержки оппозиции и падение популярности правящей коалиции. Самый последний опрос показал, что EKRE даже чуть обошла Партию реформ.

„Я особо не концентрируюсь на этих рейтингах“, - подчеркнула Каллас в разговоре с Delfi и заметила, что решения правительства, которые нужно принимать, и тянут рейтинги вниз.

„Удивлена, учитывая, какую деятельность ведет EKRE в Рийгикогу“, - прокомментировала она данные последнего опроса.

И привела пример, что вчера якобы Март Хельме опять в Рийгикогу колотил по столу. „Что ж, люди это поддерживают. Ну, тогда поддерживают“.

Каллас сравнивает выборы с Олимпийскими играми и говорит, что они только что состоялись. На пик формы Партия реформ, по ее словам, выйдет к следующим выборам. В данный момент на горизонте ничего нет. Ближайшие выборы пройдут в июне следующего года, когда будут избираться депутаты Европарламента. Выборы в местные самоуправления состоятся осенью 2025-го, а выборы Рийгикогу — в марте 2027-го.

Каллас: оппозиция издевается над правительством

Как и перед парламентскими выборами, сейчас часто в фокусе внутренней политики находится противостояние Партии реформ и EKRE. По словам Каллас, у них очень различные ценностная ориентация и понимание, куда должна двигаться страна.

В Рийгикогу Каллас получает множество вопросов с критикой — как от EKRE и партии Isamaa, так и от Центристской партии.

„Что там происходит — оппозиция старается каждым возможным способом препятствовать правительству и издеваться при малейшей возможности. Пытаемся с этим жить и делать всё-таки свое дело“, - сказала премьер-министр.

Вы говорите об издевательстве, какое есть против этого лекарство? Каллас охает. „У меня нет, я не знаю. Я не могу с этим ничего поделать“, - признает она. По словам главы правительства, обычно издевательство — на совести того, кто издевается.