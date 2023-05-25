Новости Эстонии
25.05.2023, 19:55

ВИДЕО | Кая Каллас: оппозиция издевается над правительством. Я не могу с этим ничего поделать

 

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) удивлена, что поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE) настолько велика. В то же время она называет действия оппозиции издевательством. „Пытаемся как-то с этим жить и делать свое дело“.

В последнее время рейтинги показывают рост поддержки оппозиции и падение популярности правящей коалиции. Самый последний опрос показал, что EKRE даже чуть обошла Партию реформ.

„Я особо не концентрируюсь на этих рейтингах“, - подчеркнула Каллас в разговоре с Delfi и заметила, что решения правительства, которые нужно принимать, и тянут рейтинги вниз.

„Удивлена, учитывая, какую деятельность ведет EKRE в Рийгикогу“, - прокомментировала она данные последнего опроса.

И привела пример, что вчера якобы Март Хельме опять в Рийгикогу колотил по столу. „Что ж, люди это поддерживают. Ну, тогда поддерживают“.

Каллас сравнивает выборы с Олимпийскими играми и говорит, что они только что состоялись. На пик формы Партия реформ, по ее словам, выйдет к следующим выборам. В данный момент на горизонте ничего нет. Ближайшие выборы пройдут в июне следующего года, когда будут избираться депутаты Европарламента. Выборы в местные самоуправления состоятся осенью 2025-го, а выборы Рийгикогу — в марте 2027-го.

Каллас: оппозиция издевается над правительством

Как и перед парламентскими выборами, сейчас часто в фокусе внутренней политики находится противостояние Партии реформ и EKRE. По словам Каллас, у них очень различные ценностная ориентация и понимание, куда должна двигаться страна.

В Рийгикогу Каллас получает множество вопросов с критикой — как от EKRE и партии Isamaa, так и от Центристской партии.

„Что там происходит — оппозиция старается каждым возможным способом препятствовать правительству и издеваться при малейшей возможности. Пытаемся с этим жить и делать всё-таки свое дело“, - сказала премьер-министр.

Вы говорите об издевательстве, какое есть против этого лекарство? Каллас охает. „У меня нет, я не знаю. Я не могу с этим ничего поделать“, - признает она. По словам главы правительства, обычно издевательство — на совести того, кто издевается.

„Это же доставляет им радость и удовлетворение. Если я могу сделать их день более радостным, когда они могут поиздеваться, то ладно, пускай“, - сказала Каллас.

Подъем EKRЕ, Партия реформ отступает

С целью определения рейтинга партий НКО „Институт общественных исследований“ (Ühiskonnauuringute Instituut) и фирма Norstat Eesti проводят опросы населения каждую неделю. Как показали последние данные, Консервативную народную партию Эстонии поддерживают 24,4%, Партию реформ 24,2% и Центристскую партию 17,8% граждан, обладающих избирательным правом.

За последние два месяца поддержка EKRE выросла на 7,8%.

За первой тройкой следуют партия Eesti 200 (12,1%), Социал-демократическая партия (8,7%) и партия Isamaa (7,3%). За неделю поддержка Eesti 200 снизилась на 1,3%, всего за последний месяц рейтинг партии упал 3,3%. Коалиционные партии поддерживают 45%, оппозиционные партии 49,5% опрошенных.

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