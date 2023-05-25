ВИДЕО | Как Одесса принимала эстонскую культурную делегацию из Эстонии
25 мая в Таллинне начинается фестиваль Odessa Classics, который из-за войны в Украине второй год подряд приходится проводить в эмиграции. А двумя неделями ранее в Одессе состоялся концерт „Джаз для Украины“, в котором приняли участие известные эстонские музыканты - Яак Соояэр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар, а также Алина Бжезинска из Лондона, которая имеет украинские корни. Организатором концерта выступил Меэлис Кубитс, который был награжден почетной грамотой.
„Абсолютный успех, я думаю, что Рауль Вайгла, Яак Соояэр и Карл-Юхан Лаанесаар сегодня показали в Одессе, где должен находиться эстонский флаг в этом городе и какова позиция Эстонии в этом государстве. Сложно представить, чтобы сегодня кто-то помимо наших музыкантов отважился бы сюда приехать, а они приехали. Они заслуживают от лица всей общественности города те аплодисменты публики, которые как раз сейчас раздаются в зале“, - говорит Кубитс и открывает двери зала.
Бас-гитарист Рауль Вайгла и ударник Карл-Юхан Лаанесаар благодарят многочисленную одесскую публику. „Это было приятной неожиданностью“, - признается Вайгла. „Это было приятной неожиданностью. Очень поддерживали, было здорово“, - соглашается Лаанесаар, который хочет приехать в Одессу после окончания войны на пару недель. С ним солидарен и Рауль Вайгла: тем самым надо будет поддержать Украину.
Вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарел Оя, который был в составе эстонской делегации, говорит, что концерт был символичным. Он замечает, что это первый эстонский культурный десант в Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Вице-мэр Одессы Олег Брындак уверен, что Таллинн и Одесса - города-побратимы - и после войны продолжат сотрудничество. Он вспоминает о своем участии в проектах „Таллинн едет в Одессу“ и „Одесса едет в Таллинн“. В то время он возглавлял делегацию из Одессы, и это было незабываемое событие. Тогда более сотни представителей искусства, культуры, интеллигенции и власти посетили город. Проект имел огромный масштаб и оставил яркие впечатления.
„Я думаю, у нас есть все предпосылки для того, чтобы после войны этот проект возродился. У нас есть такие амбассадоры дружбы, как Меэлис Кубитс. Это чрезвычайный человек, который является фактически живым мостиком между Таллинном и Одессой“, - говорит Брындак.
„Я думаю, благодаря именно таким людям, которые искренне любят Одессу, искренне любят Украину, мы возродим Украину, наши культурные проекты. И я надеюсь, что сегодняшний концерт - это только первая ласточка, за которой будут другие: не только музыкальные, но и другие, которые мы уже раньше проводили. Нам есть что вспомнить, есть от чего отталкиваться, я верю в то, что у нас много больших проектов впереди“, - добавляет вице-мэр Одессы.
Вице-президент „Всемирного клуба одесситов“ Григорий Исаакович Барац первым делом выражает благодарность Меэлису Кубитсу, который, по его словам, является замечательным человеком и источником праздника. „И вот он в очередной раз, в такой жуткий период для Украины, для Одессы, привез взрыв эмоций“, - говорит Барац.
По его словам, одним из ярких моментов выступления было появление арфы в составе джазового квартета еще до начала исполнения.
„Когда просто еще никто не начинал играть, я просто на сцене увидел арфу в составе квартета джазового, у меня замерло сердце. А когда полились чарующие звуки, еще в джазовых ритмах, это было нечто невероятное, просто невиданное и неслыханное, по крайней мере мной. Думаю, что и очень-очень многими одесситами, которые пришли это посмотреть и послушать. Впечатление останется до следующего вашего приезда, уверяю вас“, - говорит директор „Всемирного клуба одесситов“.
Участие в концерте джазового пианиста и композитора для публики стало сюрпризом, это ранее не анонсировалось. Петухов выразил радость от совместной игры с талантливыми эстонскими музыкантами. Он с удовольствием наслаждался всем концертом, восхищаясь красивой и волшебной музыкой. По его словам, для него всегда огромное музыкальное счастье быть на одной сцене с такими музыкантами, создавать музыкальный диалог.
„Я очень на это надеюсь и хочу поблагодарить парней за то, что они в наши сложные времена все-таки приехали в Одессу, поддержать наших граждан. Это большое дело. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество“, - говорит Петухов.
Талантливая арфистка Алина Бжезинска из Лондона с украинскими корнями, которая была на сцене с эстонскими музыкантами, выразила восхищение коллегами. Она заметила, что, несмотря на немного сдержанный характер эстонцев, во время концерта со сцены лилась страсть. Алине очень понравилось играть с этой группой.
Поэт Майя Димерли говорит, что концерт был потрясающий. „И здесь даже важен не тот высокий уровень, который мы услышали. Самое важное это то, что эти отважные люди приехали к нам“, - отмечает она.
Поэт, сатирик и редактор журнала „Фонтан“ (выходит ежемесячно уже на протяжении 30 лет) Валерий Исаакович Хаит выражает слова благодарности Эстонии и Меэлису Кубитсу. „Об этом концерте, который состоялся в Одессе, можно говорить очень долго, потому что это было замечательно“, - говорит Валерий Исаакович, отмечая выдающуюся музыкальную составляющую мероприятия.
Он выражает восхищение и благодарность за эту уникальную акцию солидарности, отмечая, что в столь нелегкое время эстонские музыканты не побоялись приехать в Одессу. Валерий Исаакович обращает внимание, что впервые зарубежные артисты приезжают в военное время в Украину, а именно в Одессу, которая также подвергается обстрелу.
„С момента этой чудовищной агрессии Эстония много раз себя проявляла раньше других в смысле помощи Украине. Маленькая страна, но эта готовность, эта искренность, это желание помочь, это понимание, эта дружба…“ - восхищается он Эстонией.
В Городскому саду Одессы Меэлису Кубитсу вручили почетную грамоту за активную поддержку музыкантов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и весомый личный вклад в развитие сотрудничества в области культуры.
„Своей поддержкой Вы укрепляете веру в европейское будущее Украины и помогаете украинцам уверенно идти к Победе“. Грамоту подписал командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.