ВИДЕО | Как Одесса принимала эстонскую культурную делегацию из Эстонии

„Абсолютный успех, я думаю, что Рауль Вайгла, Яак Соояэр и Карл-Юхан Лаанесаар сегодня показали в Одессе, где должен находиться эстонский флаг в этом городе и какова позиция Эстонии в этом государстве. Сложно представить, чтобы сегодня кто-то помимо наших музыкантов отважился бы сюда приехать, а они приехали. Они заслуживают от лица всей общественности города те аплодисменты публики, которые как раз сейчас раздаются в зале“, - говорит Кубитс и открывает двери зала.

Бас-гитарист Рауль Вайгла и ударник Карл-Юхан Лаанесаар благодарят многочисленную одесскую публику. „Это было приятной неожиданностью“, - признается Вайгла. „Это было приятной неожиданностью. Очень поддерживали, было здорово“, - соглашается Лаанесаар, который хочет приехать в Одессу после окончания войны на пару недель. С ним солидарен и Рауль Вайгла: тем самым надо будет поддержать Украину.

Вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарел Оя, который был в составе эстонской делегации, говорит, что концерт был символичным. Он замечает, что это первый эстонский культурный десант в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Вице-мэр Одессы Олег Брындак уверен, что Таллинн и Одесса - города-побратимы - и после войны продолжат сотрудничество. Он вспоминает о своем участии в проектах „Таллинн едет в Одессу“ и „Одесса едет в Таллинн“. В то время он возглавлял делегацию из Одессы, и это было незабываемое событие. Тогда более сотни представителей искусства, культуры, интеллигенции и власти посетили город. Проект имел огромный масштаб и оставил яркие впечатления.

„Я думаю, у нас есть все предпосылки для того, чтобы после войны этот проект возродился. У нас есть такие амбассадоры дружбы, как Меэлис Кубитс. Это чрезвычайный человек, который является фактически живым мостиком между Таллинном и Одессой“, - говорит Брындак.