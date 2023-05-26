МНЕНИЕ | Кто забрал денежки эстонского Буратино?

Думается, нет лучшего примера того, что русскоязычное и эстоноязычное население живет в разных мирах, чем освещение скандала, разразившегося вокруг НКО „Слава Украине“ и Йоханны-Марии Летме, и реакция на него, разразившийся вокруг НКО „Слава Украине“ и Йоханны-Марии Летме. Если для эстоноязычных жителей это стало большим шоком, и, вероятно, событием, которое по праву может называться „скандалом года“, то для русскоязычных жителей история прошла почти незамеченной. Когда на прошлой неделе тема о махинациях Лехтме стала греметь вовсю, мне позвонил русскоязычный коллега и спросил: „Ольга, ты слышала что-то про Лехтме? Знаешь про эту историю?“.

Скажем так, освещение этой истории в местных русскоязычных СМИ действительно оставалось скромным вплоть до кульминации скандала. Это объяснимо, потому что в то время, как эстонская молодежь периодически жертвует свои карманные деньги в НКО „Слава Украине“, а эстонские пенсионеры выделяют для этой же цели из своих небольших доходов несколько десятков евро, в русскоязычном обществе царят очень разные настроения. Кто-то тайно поддерживает „наших мальчиков“ в Украине, некоторые - правду говоря, - наоборот, поддерживают украинцев и Украину, но большинство пытается делать вид, что никакой войны нет и что происходящее в Украине влияет на них примерно так же, как то, что происходит на обратной стороне Луны.