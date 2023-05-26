МНЕНИЕ | Кто забрал денежки эстонского Буратино?
Скандал, разразившийся вокруг Йоханны-Марии Лехтме и НКО „Слава Украине“, помогает эстонскому обществу понять реальное положение дел в Украине. К сожалению, уроки эстонский Буратино извлекает из этого весьма болезненные, пишет редактор рубрики мнений Ольга Штраубе.
Думается, нет лучшего примера того, что русскоязычное и эстоноязычное население живет в разных мирах, чем освещение скандала, разразившегося вокруг НКО „Слава Украине“ и Йоханны-Марии Летме, и реакция на него, разразившийся вокруг НКО „Слава Украине“ и Йоханны-Марии Летме. Если для эстоноязычных жителей это стало большим шоком, и, вероятно, событием, которое по праву может называться „скандалом года“, то для русскоязычных жителей история прошла почти незамеченной. Когда на прошлой неделе тема о махинациях Лехтме стала греметь вовсю, мне позвонил русскоязычный коллега и спросил: „Ольга, ты слышала что-то про Лехтме? Знаешь про эту историю?“.