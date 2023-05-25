Полиция подозревает двух юнцов в незаконном скачивании и публикации данных 10 000 человек

Согласно предварительным данным, двое местных юношей — 15 и 19 лет, получили доступ к инфосистеме Itella и скачали данные около 10 000 человек. Подозреваемые составили подробный обзор уязвимости системы и обнародовали его в интернете вместе с данными людей, сделав публично доступными их имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов.

По словам начальника бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбура, подозреваемых удалось установить, несмотря на их попытки скрыть свои следы.

„Анонимность в интернете лишь мнимая, и не стоит надеяться на то, что эти деяния не выйдут наружу. Поиск уязвимостей, будь он мотивирован финансовым или интеллектуальным интересом, в кибермире очень распространенное явление. Есть законные способы поиска уязвимостей и информирования о них. В данном случае в систему проникли без согласия владельца, скачали имеющиеся данные и разместили детальную информацию об уязвимости в социальных сетях для всеобщего прочтения.

Интерес молодежи к кибербезопасности очень приветствуется, но нужно оставаться в рамках закона. Заниматься взломом тоже можно законно, так как многие компании сами призывают сообщать о найденных в их системах уязвимостях. Также есть специальная среда, где обмениваются такой информацией, и в Эстонии есть ряд работодателей, которые за такую деятельность платят официальную зарплату“, - сказал Амбур.

По словам госпрокурора Вахура Верте, в ходе дальнейшего расследования будет выяснены мотивы и точная роль каждого подозреваемого. После чего прокуратура оценит собранный материал и примет процессуальное решение. Верте также отметил, что для компаний, предоставляющих услуги, важным является обеспечение безопасности собранных данных.