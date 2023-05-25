Полиция подозревает двух юнцов в незаконном скачивании и публикации данных 10 000 человек
На этой неделе полиция провела в Таллинне процессуальные действия в отношении двух молодых людей, которых есть основание подозревать в том, что они осенью несанкционированно проникли в инфосистему посылочных автоматов Itella и скачали данные 10 000 человек.
Согласно предварительным данным, двое местных юношей — 15 и 19 лет, получили доступ к инфосистеме Itella и скачали данные около 10 000 человек. Подозреваемые составили подробный обзор уязвимости системы и обнародовали его в интернете вместе с данными людей, сделав публично доступными их имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов.
По словам начальника бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбура, подозреваемых удалось установить, несмотря на их попытки скрыть свои следы.
„Анонимность в интернете лишь мнимая, и не стоит надеяться на то, что эти деяния не выйдут наружу. Поиск уязвимостей, будь он мотивирован финансовым или интеллектуальным интересом, в кибермире очень распространенное явление. Есть законные способы поиска уязвимостей и информирования о них. В данном случае в систему проникли без согласия владельца, скачали имеющиеся данные и разместили детальную информацию об уязвимости в социальных сетях для всеобщего прочтения.
Интерес молодежи к кибербезопасности очень приветствуется, но нужно оставаться в рамках закона. Заниматься взломом тоже можно законно, так как многие компании сами призывают сообщать о найденных в их системах уязвимостях. Также есть специальная среда, где обмениваются такой информацией, и в Эстонии есть ряд работодателей, которые за такую деятельность платят официальную зарплату“, - сказал Амбур.
По словам госпрокурора Вахура Верте, в ходе дальнейшего расследования будет выяснены мотивы и точная роль каждого подозреваемого. После чего прокуратура оценит собранный материал и примет процессуальное решение. Верте также отметил, что для компаний, предоставляющих услуги, важным является обеспечение безопасности собранных данных.
„К сожалению, в ходе расследований мы видим, что часто компании, предоставляющие услуги, не считают приоритетом инвестиции в кибербезопасность. В результате услуги оказываются уязвимыми, а собранные данные — легко доступными“, - отметил Верте и добавил, что компании должны быть уверены в том, что данные клиентов защищены и хранятся наилучшим образом.
„Хотя каждый шаг в киберпространстве оставляет следы, по которым полиция выходит на преступника, задержание подозреваемых не смягчает причиненный клиентам ущерб — их данные попадают к чужим людям, часто в руки злоумышленников. Кибербезопасность — дело дорогое, но оставлять эту сферу без инвестиций будет еще дороже“, - подчеркнул Верте.
Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное получение доступа к компьютерной системе (статья 217). 19-летнего молодого человека также подозревают в использовании поддельных документов (статья 348).
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