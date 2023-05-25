Костомаров не может справиться с депрессией после ампутации

Как сообщает источник, прославленный спортсмен продолжает занятия с психологом, однако это не помогает ему преодолеть депрессию из-за случившегося. Сообщается, что Костомаров будет лечиться в Коммунарке до осени нынешнего года. До этого времени ему предстоит заниматься протезированием конечностей и лечением психологического здоровья, пишет sportkp.

Напомним, олимпийский чемпион попал в больницу 10 января 2023 года с пневмонией, за которой последовала череда осложнений: сепсис некроз конечностей. В связи с этим ему ампутировали две стопы, голени обеих ног, а также пальцы левой руки.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.