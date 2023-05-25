МНЕНИЕ | Компостировать? Легко! Сортировка мусора вскоре станет обязательной(1)
Жителей Эстонии ждут большие перемены – не позднее 31 декабря 2023 года сортировка биоотходов должна стать обязательной во всех самоуправлениях Эстонии. Почему была принята эта поправка к закону и как действовать домохозяйствам в новых условиях?
Согласно Закону об отходах все биоотходы должны будут собираться отдельно: не позднее 31 декабря 2023 года все самоуправления должны организовать раздельный сбор или переработку биоотходов в месте их происхождения. В Эстонии образуется в среднем 380 кг бытовых отходов на человека в год, около трети из которых составляют биоотходы, и только четверть из них сортируется раздельно.
Биоотходы, помещенные в контейнер для смешанных бытовых отходов, либо сжигаются, либо отправляются на свалку, где при разложении выделяется метан, создающий парниковый эффект. Однако, у биоотходов есть куда более эффективное применение – из биоотходов можно произвести биогаз и жидкие удобрения. Это увеличивает добавленную стоимость биоотходов и оказывает значительно меньшее воздействие на окружающую среду. Биогаз, в свою очередь, можно использовать для производства электроэнергии, для отопления домов или в качестве топлива для автомобилей.
Действующий закон об отходах обязывает перерабатывать 50% всех биоотходов, в настоящее время перерабатывается менее половины необходимого количества. Вторая проблема несортировки биоотходов заключается в том, что биоотходы, выбрасываемые в смешанные отходы, пачкают и другую упаковку, из-за чего уже невозможно отсортировать среди бытового мусора материал, пригодный для сортировки. Таким образом, обязательство собирать биоотходы по типам помогает отделять биоотходы от смешанных отходов, тем самым давая возможность отсортировать из бытовой массы и упаковочные отходы.
Может вовсе начать заниматься компостом?
В качестве альтернативы раздельному сбору биоотходов можно также подумать о компостировании. Компостировать – легко, однако в любом случае нужно ознакомиться с важной информацией – как самостоятельно сделать компостер или ускорить процесс превращения пищевых отходов в компост. Однако, если отходов много и места для их компостирования фактически нет, все же стоит заказать отдельный контейнер для биоотходов, чтобы ценный материал не смешивался с другими бытовыми.
Но у компостирования есть и свои недостатки – например, впустую расходуется энергетический ресурс, то есть газ, который можно было бы использовать в качестве топлива для транспортных средств (городские автобусы Таллинна используют газ, произведенный из биоотходов). Компостирование также может создавать запах, поэтому обязательно нужно найти правильное место для компостера. Кроме того, в случае небольшого домохозяйства со временем могут возникнуть проблемы с поиском применения компоста.
Каким образом сбор мусора по типу может помочь сэкономить деньги?
Львиную долю отходов, если их правильно сортировать, можно сдать либо бесплатно, либо за довольно небольшую сумму. Таким образом, счета за отходы станут довольно небольшими. Опустошение контейнера для биоотходов, как правило, не менее чем на 50% дешевле, чем вывоз мусора из контейнера для смешанных бытовых отходов. При тщательной сортировке биоотходов также уменьшается и масса смешанных бытовых отходов, таким образом при заказе меньшего контейнера для смешанных отходов уменьшается плата и за вывоз смешанных отходов.
Какие отходы можно собирать в контейнер для биоразлагаемых отходов:
Хлебобулочные изделия
кофейная и чайная гуща
мясные и рыбные отходы
овощи и фрукты (включая остатки кожуры)
полуфабрикаты
сыр, масло и маргарин и другие твердые пищевые отходы
также подойдет бытовая бумага и бумажные салфетки, которыми вытирали пищу или пищевые отходы, подходят пакетики для кофе и чая с бумажными фильтрами
комнатные растения и срезанные цветы должны быть без земляного кома и горшка.
Для контейнера не подходят:
Стандартные полиэтиленовые пакеты, пищевая упаковка, металлическая упаковка, деревянная упаковка, стеклянная упаковка
большое количество жидких отходов (которые могут вытечь во время транспортировки или разбить контейнер)
крупные кости и яичная скорлупа
текстиль и кожа
наполнитель для кошачьих туалетов, пепел, окурки
земля и камни
бумажные пакеты с пленочной поверхностью или с пленочным окошком
бумага для выпечки
старые лекарства и другие опасные отходы
подгузники, гигиенические прокладки
вакуумные пакеты
искусственные цветы, свечи
цветочные и салатные горшки
сгнившие коричневые листья и ветки деревьев, отходы ландшафтного дизайна