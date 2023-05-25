МНЕНИЕ | Компостировать? Легко! Сортировка мусора вскоре станет обязательной

Согласно Закону об отходах все биоотходы должны будут собираться отдельно: не позднее 31 декабря 2023 года все самоуправления должны организовать раздельный сбор или переработку биоотходов в месте их происхождения. В Эстонии образуется в среднем 380 кг бытовых отходов на человека в год, около трети из которых составляют биоотходы, и только четверть из них сортируется раздельно.

Биоотходы, помещенные в контейнер для смешанных бытовых отходов, либо сжигаются, либо отправляются на свалку, где при разложении выделяется метан, создающий парниковый эффект. Однако, у биоотходов есть куда более эффективное применение – из биоотходов можно произвести биогаз и жидкие удобрения. Это увеличивает добавленную стоимость биоотходов и оказывает значительно меньшее воздействие на окружающую среду. Биогаз, в свою очередь, можно использовать для производства электроэнергии, для отопления домов или в качестве топлива для автомобилей.

Действующий закон об отходах обязывает перерабатывать 50% всех биоотходов, в настоящее время перерабатывается менее половины необходимого количества. Вторая проблема несортировки биоотходов заключается в том, что биоотходы, выбрасываемые в смешанные отходы, пачкают и другую упаковку, из-за чего уже невозможно отсортировать среди бытового мусора материал, пригодный для сортировки. Таким образом, обязательство собирать биоотходы по типам помогает отделять биоотходы от смешанных отходов, тем самым давая возможность отсортировать из бытовой массы и упаковочные отходы.

Может вовсе начать заниматься компостом?