ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | „Это очень печально видеть“. Кая Каллас обратилась с просьбой к народу Эстонии

„Несмотря на то, что вера эстоноземельцев в благотворительность, направленную на помощь Украине, пошатнулась, я призываю не обвинять участников дела до того, как суд не вынесет свое решение“, - сказала премьер-министр.

„Эстонское государство и эстонский народ были одними из самых больших помощников Украины. Мы делаем это, потому что Украина на самом деле борется и за нас. И в этом плане ничего не изменилось“, — подтвердила Каллас. „Мы видим и слышим все более и более агрессивно преподносимые сообщения российских государственных СМИ о том, что мы тоже на самом деле не страна, а провинция России, и что мы тоже являемся большой угрозой для России, которую необходимо устранить“.

„Я хочу воспользоваться этой возможностью и попросить всех эстонцев не терять веру в помощь Украине и в то, что Украина может победить в этой войне“, - добавила Каллас.

Она также выразила надежду на то, что в Эстонии не будет политических сил, которые попытаются извлечь из этого свою выгоду. „Но я, конечно, понимаю, что это, возможно, наивная надежда, поскольку последние три дня провела перед Рийгикогу“, - заявила Каллас. „Те политические партии, которые всегда были против поддержки Украины, теперь получили большую кувалду для размахивания. Но я прошу людей не терять веру в Украину и помогать дальше“.

На пресс-конференции правительства сегодня кроме премьер-министра Каи Каллас, выступили министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр обороны Ханно Певкур.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.