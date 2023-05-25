Сыырумаа осудил решение Канепи играть с россиянкой. Аукнется ли это теннисистке?

Канепи и россиянка Ангелина Габуева обыграли Су-Вэй Се и Ван Синью со счетом 6:4, 6:2 в первом раунде турнира в Страсбурге.

По словам Сыырумаа, понятно, если эстонский спортсмен идет против спортсмена из страны-агрессора, например, за олимпийское место, но он категорически не одобряет решение Канепи.

„Вам точно не следует играть вместе и в паре. Это вопрос человечности и этики. Состоявшийся спортсмен является послом нашей страны. В честь его победы звучит национальный гимн, поднимается флаг. Вы что-то упускаете, если как гражданин своей страны не понимаете точку зрения своей страны и выступаете против нее“, — передает спортивный отдел ERR слова Сырумаа.

Однако об этом инциденте с Канепи лично он не говорил: „Она такой опытный спортсмен, и я знаю характер многих спортсменов. В конце концов, она чувствовала, что давление против этого было настолько велико. Нужно ли ходить и отчитывать человека за каждый его поступок — или все-таки каждый должен сам контролировать свои действия“, — добавил Сыырумаа.

„Я думаю, что Кайя Канепи — известная в мире спортсменка, которая своим поступком вызвала споры не только в Эстонии, но и за ее пределами. Во всяком случае, она обратила внимание на такие ситуации, которые проходят чуть ли не на каждом турнире“, — добавил Сыырумаа.

Как кандидат на участие в Олимпийских играх, Канепи получает от ЭОК грант на подготовку в размере 1250 евро в месяц.

Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета Сийм Суклес сказал Delfi, что финансовая поддержка Олимпийского комитета не может быть отнята у Канепи.

„Гранты ЭОК связаны со спортивными результатами, и их изъятие также происходит по правилам. Будь то отсутствие спортивных результатов или уличение в употреблении запрещенных веществ. Этический выбор и гуманность не являются критериями“, — сказал Суклес.