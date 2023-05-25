Сыырумаа осудил решение Канепи играть с россиянкой. Аукнется ли это теннисистке?(2)
Президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа осудил решение Кайи Канепи сыграть с российской теннисисткой в парном турнире, проходившем во Франции.
Канепи и россиянка Ангелина Габуева обыграли Су-Вэй Се и Ван Синью со счетом 6:4, 6:2 в первом раунде турнира в Страсбурге.
По словам Сыырумаа, понятно, если эстонский спортсмен идет против спортсмена из страны-агрессора, например, за олимпийское место, но он категорически не одобряет решение Канепи.
„Вам точно не следует играть вместе и в паре. Это вопрос человечности и этики. Состоявшийся спортсмен является послом нашей страны. В честь его победы звучит национальный гимн, поднимается флаг. Вы что-то упускаете, если как гражданин своей страны не понимаете точку зрения своей страны и выступаете против нее“, — передает спортивный отдел ERR слова Сырумаа.
Однако об этом инциденте с Канепи лично он не говорил: „Она такой опытный спортсмен, и я знаю характер многих спортсменов. В конце концов, она чувствовала, что давление против этого было настолько велико. Нужно ли ходить и отчитывать человека за каждый его поступок — или все-таки каждый должен сам контролировать свои действия“, — добавил Сыырумаа.
„Я думаю, что Кайя Канепи — известная в мире спортсменка, которая своим поступком вызвала споры не только в Эстонии, но и за ее пределами. Во всяком случае, она обратила внимание на такие ситуации, которые проходят чуть ли не на каждом турнире“, — добавил Сыырумаа.
Как кандидат на участие в Олимпийских играх, Канепи получает от ЭОК грант на подготовку в размере 1250 евро в месяц.
Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета Сийм Суклес сказал Delfi, что финансовая поддержка Олимпийского комитета не может быть отнята у Канепи.
„Гранты ЭОК связаны со спортивными результатами, и их изъятие также происходит по правилам. Будь то отсутствие спортивных результатов или уличение в употреблении запрещенных веществ. Этический выбор и гуманность не являются критериями“, — сказал Суклес.
Аллар Хинт, генеральный секретарь Эстонской теннисной ассоциации, заявил Delfi в субботу, что, хотя решение Канепи противоречит ценностям ассоциации, они не намерены вмешиваться в ее деятельность. Хинт не смог сказать, будет ли решение Канепи сыграть в паре с россиянкой обсуждаться на правлении теннисной ассоциации.
В октябре прошлого года другая эстонская теннисистка Елена Малыгина также играла в парном разряде с российской теннисисткой по одну сторону сетки в Болгарии на турнире уровня ITF W25.
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