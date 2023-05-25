СЕЙЧАС | Четвертьфинал на ЧМ по хоккею: Латвия сенсационно обыгрывает Швецию

Матч 1/4 финала (Рига)

Швейцария - Германия 1:3

На седьмой минуте первого периода Максимилиан Кастнер вывел Германию вперед.

На 47-й секунде второго периода Йонас Зигенталер сравнял счет в матче. На 18-й минуте того же периода Джон-Джейсон Петерка снова вывел сборную Германии вперёд. Через минуту Нико Штурм сделал счёт 3:1.

Сборная Германии в полуфинале встретится с США. Игра пройдёт 27 мая.

Швеция - Латвия - 20:20

На 13-й минуте Данс Лочмелис вывел сборную Латвии вперед. В середине второго периода Тимоти Лильегрен восстановил равновесие.

В третьем периоде Микс Индрашис и Янис Якс сделали счет 3:1 в пользу Латвии.

Матчи 1/4 финала (Тампере)

США - Чехия 3:0

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато вывел США вперед.

В середине второго периода Ник Пербикс удвоил преимущество США.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье сделал счёт 3:0.

Канада - Финляндия 20:20

Предстоящий матч - повторение финалов трех предыдущих чемпионатов мира. В 2019-м и 2022-м золото доставалось финнам (3:1 и 4:3 ОТ), в 2021-м - канадцам (3:2 ОТ), хотя на том же ЧМ финны в группе добились победы (3:2 бул).

Столь ранняя встреча фаворитов обусловлена не слишком убедительным выступлением Финляндии. На своем льду главный фаворит турнира начал выступления с поражения от США (1:4), а позже уступил Швеции (1:2 бул). Зато финны хорошо размялись на Венгрии и Дании (по 7:1).

Канадцы стартовали с 6:0 над Латвией, а после того, как обеспечили себе путевку в плей-офф, могли проиграть Швейцарии (2:3) и даже Норвегии (2:3 бул). Зато на более принципиального соперника в лице чехов „Кленовые листья“ настроились лучше и одержали победу 3:1. К слову, в итоге Канада набрала меньше очков, чем Финляндия (15 против 16), зато в своей группе оказалась выше - второе место против третьего. От лишнего переезда перед четвертьфиналом финнов спасло то, что они являются хозяевами, поэтому всех соперников принимают в Тампере.