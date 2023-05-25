СЕЙЧАС | Четвертьфинал на ЧМ по хоккею: Германия сенсационно обыграла Швейцарию. Сотворит ли чудо Латвия?

На протяжении десятилетий шведы регулярно оспаривали самые высокие места, неоднократно брали золото (в последний раз - на ЧМ-2018), но три предыдущих ЧМ для них сложились неудачно. В 2019-м - поражение в четвертьфинале от финнов (4:5), в прошлом году на той же стадии - от канадцев (3:4).

Самые результативные игроки в составе шведов на этом турнире - Томмернес (0+10), Линдберг (3+5), Бергген и Раймонд (по 2+5). У Латвии выделяются Рудолфс Балцерс (1+7), Родриго Аболс (5+2) и капитан Каспарс Даугавиньш (3+3).

Поскольку матчи ЧМ проходят в Риге, то на четвертьфинал сборная Латвии осталась дома, а вот шведам в день отдыха предстоял перелет из Тампере. Если „Тре Крунур“ пройдут дальше, то им вновь надо будет возвращаться в Финляндию.

Латвия набрала 13 очков и стала третьей в группе В, оставив за бортом четвертьфинала Словакию и даже оказавшись выше Чехии.

Путь Латвии в плей-офф был гораздо более трудным и волнительным. Хозяева ЧМ начали с поражений от Канады (0:6) и Словакии (1:2), Харийс Витолиньш внес коррективы в сочетания звеньев, и игра команды улучшилась. В третьем туре Латвия впервые в истории ЧМ нанесла поражение Чехии (4:3 ОТ), что эмоционально очень встряхнуло команду. Зарядившись мощным позитивом, подгоняемые болельщиками латвийские хоккеисты взяли по 3 очка у Норвегии (2:1), Словении (3:2), Казахстана (7:0), а в решающей игре „на заказ“ обыграли и Швейцарию (4:3 ОТ). В конце третьего периоде Даугавиньш сравнял счет, а в овертайме Балцерс забросил решающую шайбу.

Шведы на классе разбирались с большинством оппонентов по группе, выиграли принципиальную дуэль у Финляндии (2:1 бул), но в матче за лидерство в группе А уступили американцам (3:4 ОТ) и остались вторыми (18 очков).

На 47-й секунде второго периода Йонас Зигенталер сравнял счет в матче. На 18-й минуте того же периода Джон-Джейсон Петерка снова вывел сборную Германии вперёд. Через минуту Нико Штурм сделал счёт 3:1.

А в 2021-м в Риге скандинавы пережили настоящий провал, когда впервые в истории даже не вышли из группы (пятое место, на два очка отстали от Словакии).

Для сборной Латвии само попадание в плей-офф уже является отличным достижением. Ранее она всего четыре раза добиралась до 1/4 финала, где и завершала выступления. Впрочем, в плей-офф команда всегда давала бой фаворитам: в 2000-м дорогу перешли чехи (1:3), в 2004-м - шведы (1:4), в 2008-м - канадцы (2:4), а в 2018-м - снова шведы (2:3).

На мировых первенствах Латвия и Швеция встречались 17 раз, неоспоримый перевес у „Трех корон“ (+15=1-1). Ничью Латвия добыла на дебютном ЧМ-97 (1:1), а единственную победу - на ЧМ-2009 (3:2 бул). Кроме того, трижды они между собой играли на Олимпиадах, и всегда сильнее были шведы (на ОИ-2022 в Пекине - со счетом 3:2).

Матчи 1/4 финала (Тампере)

США - Чехия 3:0

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато вывел США вперед.

В середине второго периода Ник Пербикс удвоил преимущество США.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье сделал счёт 3:0.

Канада - Финляндия 20:20

Предстоящий матч - повторение финалов трех предыдущих чемпионатов мира. В 2019-м и 2022-м золото доставалось финнам (3:1 и 4:3 ОТ), в 2021-м - канадцам (3:2 ОТ), хотя на том же ЧМ финны в группе добились победы (3:2 бул).

Столь ранняя встреча фаворитов обусловлена не слишком убедительным выступлением Финляндии. На своем льду главный фаворит турнира начал выступления с поражения от США (1:4), а позже уступил Швеции (1:2 бул). Зато финны хорошо размялись на Венгрии и Дании (по 7:1).

Канадцы стартовали с 6:0 над Латвией, а после того, как обеспечили себе путевку в плей-офф, могли проиграть Швейцарии (2:3) и даже Норвегии (2:3 бул). Зато на более принципиального соперника в лице чехов „Кленовые листья“ настроились лучше и одержали победу 3:1. К слову, в итоге Канада набрала меньше очков, чем Финляндия (15 против 16), зато в своей группе оказалась выше - второе место против третьего. От лишнего переезда перед четвертьфиналом финнов спасло то, что они являются хозяевами, поэтому всех соперников принимают в Тампере.

В составе канадцев результативностью выделяется защитник Уигар (3+6 очков), тогда как никто из нападающих не набрал больше 5 очков. У финнов 8 результативных передач имеет Рантанен, 7 (3+4) очков у Маннинена, 6 (1+5) - у Какко.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.