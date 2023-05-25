ЧП и криминал
25.05.2023, 08:18

Полиция разыскивает пропавшего в столичном районе Ласнамяэ 29-летнего Прийта

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Delfi
Прийт
Прийт
ФОТО: PPA

Полиция просит помочь установить местонахождение 29-летнего Прийта, с которым не могут связаться родственники. Где может находиться молодой человек, неизвестно.

Сегодня в полицию обратились обеспокоенные родственники, по словам которых 29-летний Прийт не вернулся домой. По словам близких, когда молодой человек в последний раз общался с ними, то вел себя странно, и у них есть основания подозревать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Приметы Прийта: рост около 175 см, худощавое телосложение. Был одет в светлую футболку, светло-серые брюки и черные тенниски Helly Hansen. При себе имел рюкзак черного цвета, возможно, на нем была темно-синяя ветровка Helly Hansen.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Прийта, позвонить в Центр тревоги по телефону 112.

Прийт, возможно, был в такой одежде.

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