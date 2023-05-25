Полиция разыскивает пропавшего в столичном районе Ласнамяэ 29-летнего Прийта(2)
Полиция просит помочь установить местонахождение 29-летнего Прийта, с которым не могут связаться родственники. Где может находиться молодой человек, неизвестно.
Сегодня в полицию обратились обеспокоенные родственники, по словам которых 29-летний Прийт не вернулся домой. По словам близких, когда молодой человек в последний раз общался с ними, то вел себя странно, и у них есть основания подозревать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Приметы Прийта: рост около 175 см, худощавое телосложение. Был одет в светлую футболку, светло-серые брюки и черные тенниски Helly Hansen. При себе имел рюкзак черного цвета, возможно, на нем была темно-синяя ветровка Helly Hansen.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Прийта, позвонить в Центр тревоги по телефону 112.