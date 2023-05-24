Умерла легендарная певица Тина Тернер

Королева рок-н-ролла после продолжительной болезни умерла в своем доме в Швейцарии неподалеку от Цюриха.

„С ее уходом мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания“, - сообщается в послании агента, которым поделилось издание Sky News.

Уроженка США была одной из величайших рок-певиц, известной своими выступлениями и рядом хитов, включая The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

Тина Тернер прославилась в 1960-х годах вместе с бывшим мужем Айком Тернером, в их репертуаре была ставшая классической песня River Deep, Mountain High.

Биографический фильм 1993 года о домашнем насилии, которому Айк подвергал свою жену, с Анджелой Бассетт в главной роли получил три премии „Оскар“.

История ее жизни также была увековечена в популярном шоу в Вест-Энде, которое идет до сих пор.