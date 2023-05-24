„Флора“ уходит в отрыв: „Левадия“ потеряла очки во второй игре подряд

„Левадия“ начала игру с нескольких опасных моментов, но не смогла их реализовать, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Ничья сохранялась во втором тайме, но на 77-й минуте „Левадия“ заработала пенальти. Однако удар Эрнест Аджири пришелся в перекладину, и счет не изменился. Через несколько минут Аджири получил еще один шанс, но вратарь „Вапруса“ Отт Нымм сохранил ворота хозяев в неприкосновенности, а матч завершился нулевой ничьей.

„Левадия“, сыгравшая вничью во второй игре подряд, отстает от „Флоры“ уже на четыре очка. „Вапрус“ с 22 очками занимает четвертое место. На третьей позиции находится „Калев“.

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