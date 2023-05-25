Новости Эстонии
25.05.2023, 07:00

ВИДЕОПЕРЕДАЧА DELFI | Истории россиян, которые переехали в Эстонию после начала войны

 

В авторской передаче Романа Старапопова россияне рассказывают, почему они выступают против войны России в Украине, что происходит на их родине, почему в России не могут свергнуть Путина. Также участники передачи ответили на один из часто задаваемых гражданам РФ вопросов - стыдно ли им за российскую агрессию.

В передаче принимают участие журналист Сергей Ковальченко, блогер Мария Чистякова (Мари Говори), врач-травматолог Андрей Волна, водитель автобуса в транспортном предприятии Алексей Павлов и основатель фактчекерского проекта „Проверено.Медиа“ Илья Бер.

Смотрите видео!

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