Очередная легенда покидает „Барселону“ после 11 лет в клубе

Об уходе из каталонского клуба защитник сообщил, опубликовав видео в своих соцсетях. „Барселона“ объявила, что контракт с Альбой, действовавший до 2024 года, будет расторгнут по соглашению сторон.

„Барселона“ хотела бы публично выразить благодарность Альбе за его профессионализм и самоотверженность, а также за всегда позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи клуба и пожелать ему всяческих успехов в будущем. „Барса“ всегда будет для тебя домом, Жорди, — говорится в сообщении клуба.

Как пишет журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам Жорди принял окончательное решение об уходе из клуба, в котором он провел 11 лет, позавчера.

За 11 сезонов в составе „Барселоны“ Альба сыграл 458 матчей, отметившись в них 27 забитыми мячами и 99 результативными передачами. 34-летний защитник завоевал с каталонцами 18 трофеев, шесть раз став чемпионом Испании и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.

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