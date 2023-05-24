Какую питьевую воду полезнее всего пить?

Возглавляющая фирму Birštonas Mineraliniai Vandenys Айсте Пранцкувене внимательно следит за свежими научными открытиями о воде. В последнее время появляется много новостей о таких исследованиях. „Последствия правильного или неправильного потребления воды проявляются не сразу, а лишь спустя годы. Возможно, именно поэтому люди не задумываются о воде, которую они пьют. Они больше волнуются о пище, чем о воде, но именно вода сильнее всего влияет на поддержание жизненно важных функций“, отмечает она.

Хотя диетологи рекомендуют прислушиваться к сигналам своего организма, этот совет не относится к жажде и воде. Когда мы испытываем жажду, нехватка воды уже действует на организм. „Человеческий организм теряет жидкость не только при движении, физических нагрузках или в жаркой среде. Мы также теряем жидкость, например, просто при дыхании и потоотделении. Было проведено много исследований, которые показали, что потери одного процента воды из организма достаточно, чтобы вызвать целый ряд проблем: некоторые люди чувствуют усталость, другие теряют концентрацию, у некоторых могут появиться головная боль или странные ощущения. Поэтому нужно помнить, что даже небольшая нехватка воды негативно сказывается на организме“, поясняет Пранцкувене.