Какую питьевую воду полезнее всего пить?
В жаркую погоду вода крайне необходима организму. Но не любая вода одинаково полезна для организма. Одна может дать организму то, чего ему не хватает, другая может даже навредить. Что нужно знать о воде и как выбрать правильную воду?
Возглавляющая фирму Birštonas Mineraliniai Vandenys Айсте Пранцкувене внимательно следит за свежими научными открытиями о воде. В последнее время появляется много новостей о таких исследованиях. „Последствия правильного или неправильного потребления воды проявляются не сразу, а лишь спустя годы. Возможно, именно поэтому люди не задумываются о воде, которую они пьют. Они больше волнуются о пище, чем о воде, но именно вода сильнее всего влияет на поддержание жизненно важных функций“, отмечает она.
Хотя диетологи рекомендуют прислушиваться к сигналам своего организма, этот совет не относится к жажде и воде. Когда мы испытываем жажду, нехватка воды уже действует на организм. „Человеческий организм теряет жидкость не только при движении, физических нагрузках или в жаркой среде. Мы также теряем жидкость, например, просто при дыхании и потоотделении. Было проведено много исследований, которые показали, что потери одного процента воды из организма достаточно, чтобы вызвать целый ряд проблем: некоторые люди чувствуют усталость, другие теряют концентрацию, у некоторых могут появиться головная боль или странные ощущения. Поэтому нужно помнить, что даже небольшая нехватка воды негативно сказывается на организме“, поясняет Пранцкувене.
Но как выбрать наиболее подходящую воду? Чем натуральная минеральная вода отличается от водопроводной? „С точки зрения безопасности воды, водопроводная вода безопасна для питья. Ее безопасность обеспечивается строгими гигиеническими стандартами. Но важно знать, что ваш организм получает из такой воды“, говорит Пранцкувене. Эта вода добывается из скважин, хранится в больших резервуарах и доставляется в дома по длинным трубопроводам. Вода обрабатывается химическими веществами, чтобы защитить ее от микробиологического загрязнения. Она также содержит нитраты, нитриты и тяжелые металлы. Хотя их здесь не больше, чем допускается гигиеническими нормами, эти нормы рассчитаны на взрослого человека, весящего 60 килограммов. „Если содержание нитратов в водопроводной воде близко к норме, ее не следует давать детям. Это также важно для беременных, кормящих матерей и пожилых людей“, предупреждает Пранцкувене.
Исследования подтвердили, что натуральная минеральная вода лучше всего подходит для предотвращения нехватки воды или восстановления водного баланса в организме. Натуральная минеральная вода разливается в бутылки прямо из скважины и не обрабатывается химикатами, поэтому она поступает к потребителям такой же чистой, какой она появляется в природе. Большим преимуществом является то, что такая вода содержит природные минералы, которые помогают восстановить нормальное функционирование организма. „Еще одна очень важная тема – минеральный баланс и pH воды. Чем лучше защищена вода, тем меньше она подвержена химическому воздействию. Следовательно, щелочность воды выше, а содержание кислотных минералов ниже. При этом pH натуральной минеральной воды стабилен, поскольку она встречается в природе естественным образом. Поскольку мы едим много кислых продуктов, пьем кофе, испытываем стресс, что делает организм кислотным, щелочная минеральная вода помогает сбалансировать это“, говорит Пранцкувене.
Глава Birštonas Mineraliniai Vandenys также отмечает, что даже в натуральной минеральной воде допускается определенное количество нитратов и нитритов. Но вода Akvilė не содержит нитратов и нитритов, что делает ее безопасной и для младенцев, организм которых не может справиться со значительным объемом нитратов и нитритов. Слабоминеральная вода, такая как Akvilė, одинаково хорошо подходит детям и взрослым для обеспечения стабильного содержания жидкости в организме.
Что бы Айсте Пранцкувене посоветовала тем, кому трудно заставить себя пить воду? „Когда человек потребляет слишком мало воды, процесс старения ускоряется, кожа высыхает и становится менее эластичной. Если человеку трудно пить воду или она ему не нравится, я рекомендую постепенно привыкнуть к натуральной минеральной воде. Привыкание к этому вкусу безусловно облегчит потребление нужного количества. Выделите большую бутылку воды на каждый день и пейте ее небольшими порциями, время от времени. Через пару недель это войдет в привычку, и вы будете чувствовать себя лучше“, заверила она.
Akvilė нравится всем, кто заботится о своем здоровье
В престижном конкурсе World Water Bottle Awards упаковка Akvilė была удостоена приза за лучшую технологическую инновацию в сфере экологичных упаковочных решений.