Центр тревоги пояснил, почему некоторые не получили SMS-сообщение об опасности во время пожара в Ласнамяэ

„Центр тревоги по распоряжению Спасательного департамента из-за пожара в Суур-Сыямяэ разослал со вчерашнего вечера три SMS-сообщение с предупреждением от опасности. По состоянию на 10.30 сообщения получили 334 000 гаджетов. Так как опасность сохраняется, то устройства, входящие в опасную зону, будут по-прежнему получать сообщения“, - пояснил руководитель по разрешению кризисов Центра тревоги Янек Муракас. Получение SMS зависит от территории, которую Спасательный департамент определил как опасную.

В связи с масштабным пожаром Центр тревоги открыл кризисную линию по номеру 1247, на которую поступило к настоящему времени сотни звонков.

„Среди звонивших много тех, кто спрашивает, почему они не получили сообщения. Здесь важно отметить, что сообщение получают только устройства с SIM-картой, которые находятся в опасной зоне или на ее границе.

Это зависит в основном от предлагающей услуги компании и телефонной мачты, с которой соединено устройство. Поэтому возможно, что среди жителей одного дома есть те, кто получает сообщение и те, кто не получает“, - сказал Муракас.

„Все мобильные телефоны, которые получили первоначальное сообщение об опасности, обязательно получат также извещение, что опасность миновала — и это независимо от местонахождения“.

Если человек находился в опасной зоне и не получил на свой гаджет с SIM-картой сообщение об опасности, то его просят сообщить об этом в Центр тревоги по адресу электронной почты 12@112.ee.

Так как речь идет о новой системе оповещения об опасности, которую государство ввело в действие в начале 2023 года, то важна любая обратная связь от пользователей, чтобы улучшать качество услуги, отметил Центр тревоги.

Быстрое оповещение об угрозе на основе геопозиции – EE-ALARM посылается в виде SMS на на телефоны людей, которые находятся в опасной зоне, если их жизни или здоровью угрожает опасность.

Например: