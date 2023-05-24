Новости Эстонии
24.05.2023, 13:45

Центр тревоги пояснил, почему некоторые не получили SMS-сообщение об опасности во время пожара в Ласнамяэ

 
ФОТО: SHUTTERSTOCK

В связи со вчерашним пожаром на станции по переработке отходов в Ласнамяэ Центр тревоги послал три SMS-сообщения на основе геопозиции (EE-ALARM). По телефону государственной информации 1247 многие люди стали выяснять, кому и почему приходят SMS-оповещения об опасности. Центр тревоги поясняет, что сообщения получают устройства с SIM-картой, находящиеся в опасной зоне.

„Центр тревоги по распоряжению Спасательного департамента из-за пожара в Суур-Сыямяэ разослал со вчерашнего вечера три SMS-сообщение с предупреждением от опасности. По состоянию на 10.30 сообщения получили 334 000 гаджетов. Так как опасность сохраняется, то устройства, входящие в опасную зону, будут по-прежнему получать сообщения“, - пояснил руководитель по разрешению кризисов Центра тревоги Янек Муракас. Получение SMS зависит от территории, которую Спасательный департамент определил как опасную.

В связи с масштабным пожаром Центр тревоги открыл кризисную линию по номеру 1247, на которую поступило к настоящему времени сотни звонков.

„Среди звонивших много тех, кто спрашивает, почему они не получили сообщения. Здесь важно отметить, что сообщение получают только устройства с SIM-картой, которые находятся в опасной зоне или на ее границе.

Это зависит в основном от предлагающей услуги компании и телефонной мачты, с которой соединено устройство. Поэтому возможно, что среди жителей одного дома есть те, кто получает сообщение и те, кто не получает“, - сказал Муракас.

„Все мобильные телефоны, которые получили первоначальное сообщение об опасности, обязательно получат также извещение, что опасность миновала — и это независимо от местонахождения“.

Если человек находился в опасной зоне и не получил на свой гаджет с SIM-картой сообщение об опасности, то его просят сообщить об этом в Центр тревоги по адресу электронной почты 12@112.ee.

Так как речь идет о новой системе оповещения об опасности, которую государство ввело в действие в начале 2023 года, то важна любая обратная связь от пользователей, чтобы улучшать качество услуги, отметил Центр тревоги.

Оповещение об опасности, которое вчера разослал Спасательный департамент

Быстрое оповещение об угрозе на основе геопозиции – EE-ALARM посылается в виде SMS на на телефоны людей, которые находятся в опасной зоне, если их жизни или здоровью угрожает опасность.
Например:

• Пожар на открытой местности или в производственном здании, дым от которого содержит ядовитые химические соединения, или пожар слишком быстро распространяется.
• Массовые беспорядки.
• Обширные стихийные бедствия.
• Опасная еда.
• Другие опасные для жизни человека ситуации.

Сообщение об опасности подготавливается ведомством, занимающимся соответствующим событием, но телефон отображает EE-ALARM в качестве отправителя сообщения. В SMS-уведомлении об опасности содержится инструкция, как действовать в опасной ситуации.

Подробнее о способах оповещения в случае опасности и правилах поведения в случае кризисов читайте здесь.

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