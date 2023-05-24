Экономика
24.05.2023, 17:21

„Тухлые суши! Рыба темно-коричневого цвета! На вкус отвратительные!“ Клиент MySushi негодует. Ресторан с жалобой не согласен

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Маки "New York" из MySushi
Маки "New York" из MySushi
ФОТО: Erakogu

Недовольный клиент MySushi утверждает, что он отравился некачественными роллами. В ресторане не согласны с претензией – проверку провели, продукты свежие. Что на самом деле произошло и кто виноват – разбирался RusDelfi.

В редакцию RusDelfi обратился Александр, утверждающий, что в ресторане MySushi ему продали некачественные роллы. Он приобрел два набора New York с тунцом и лососем. „По приезде домой мы с девушкой решили приступить к вкусной трапезе, но каково было наше удивление, когда обнаружили, что в одной коробке лежали откровенно тухлые суши! Рыба была темно-коричневого цвета! На вкус они были просто отвратительные!“ – негодовал возмущенный клиент.

Маки „New York“ из MySushi

Александр немедля отправился обратно в ресторан с просьбой вернуть ему потраченные деньги. „Я показал продавщице суши, но она не увидела в этом ничего необычного. Тогда я попросил позвать повара и спросил у неё, как получилось, что суши сделаны из тухлой рыбы. Повар ответила, что цвет рыбы не влияет на вкус и вообще это не ее проблема, что рыба на вкус и цвет такая“, – рассказывает Александр. По его словам, он получил пищевое отравление, а стоимость заказа так и не возместили.

В MySushi объяснили политику ресторана: „Если клиент требует возврата средств, то обслуживающий персонал вежливо просит обратиться к нам на электронную почту, чтобы вышестоящие лица смогли более подробно разобраться в ситуации для предотвращения ошибок в будущем“. С их слов именно это они и предложили сделать Александру – написать официальную жалобу на электронную почту. В ресторане уверяют, что компенсация возможна только в том случае, если нарушение подтвердят вышестоящие лица ресторана. „Обслуживающий персонал не имеет права принимать решение по возврату средств“, – сказали они.

Также представители ресторана заявили, что после того, как клиент обратился к ним с жалобой, они провели проверку продуктов – испорченных или некачественных среди них не оказалось. „Темный цвет является естественным цветом тунца, а розовый цвет рыба приобретает после применения красителей, – объясняют в MySushi. – В данном случае у нас было две разные партии тунца. В одной из них часть тунца плохо окрасилась либо вообще не поддалась окраске. Вторая партия – розового цвета. Каждый заказ тунца, поступающий к нам, может сильно отличаться по цвету от предыдущего заказа“.

Если в ресторане все же подтверждают, что блюдо было некачественным, то в первую очередь они предлагают клиентам новую порцию: „Мы предлагаем повторный заказ, чтобы дать нам еще один шанс, улучшить эмоции клиента и не допустить данной ситуации в дальнейшем“. Если клиент отказывается, то ресторан компенсирует стоимость заказа.

„Также мы проводим беседу с персоналом, который работал в этот день, и объясняем, что та или иная партия суши с таким качеством недопустима“, – говорят в MySushi.

„Вдобавок, мы проводим обучение сотрудников кухни, прежде чем допустить их к работе или выдачи суши. По нашим внутренним правилам каждый сушист начинает свою смену с тщательной проверки всех продуктов на кухне, чтобы ни в коем случае не допустить подачу некачественного товара“.

Комментарий от Департамента защиты прав потребителей и технического надзора

Если еда не соответствовала разрешенному качеству, вы должны уведомить ресторан и подать претензию (например, требование о снижении цены продукта, т.е. возврат денег за еду, или требование о компенсации, если потребление еды причинило вред здоровью). Затем заведение общепита должно ответить на запрос потребителя. Если стороны не смогут прийти к соглашению, то спор может быть разрешен в суде или, если требование потребителя превышает 30 евро, в комиссии по потребительским спорам. Если между сторонами нет согласия, спор может быть разрешен в суде или, если требование потребителя превышает 30 евро, в Комитете по потребительским спорам. Но, безусловно, наиболее разумным решением таких споров является достижение сторонами соглашения.

RusDelfi также попросил прокомментировать Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. „Мы не можем выносить решение только по внешнему виду. Это готовая еда, в которую добавляют различные ингредиенты, что может менять их внешний вид, – сообщили в департаменте. – Однако клиент поступил правильно, обратившись в первую очередь в ресторан, ведь именно он несет ответственность за пищу, которую подает“.

Если вы попали в схожую ситуацию, не стесняйтесь рассказать о ней нам по электронной почте rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом „Я — журналист“.

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