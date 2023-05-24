„Тухлые суши! Рыба темно-коричневого цвета! На вкус отвратительные!“ Клиент MySushi негодует. Ресторан с жалобой не согласен

В редакцию RusDelfi обратился Александр, утверждающий, что в ресторане MySushi ему продали некачественные роллы. Он приобрел два набора New York с тунцом и лососем. „По приезде домой мы с девушкой решили приступить к вкусной трапезе, но каково было наше удивление, когда обнаружили, что в одной коробке лежали откровенно тухлые суши! Рыба была темно-коричневого цвета! На вкус они были просто отвратительные!“ – негодовал возмущенный клиент.

Александр немедля отправился обратно в ресторан с просьбой вернуть ему потраченные деньги. „Я показал продавщице суши, но она не увидела в этом ничего необычного. Тогда я попросил позвать повара и спросил у неё, как получилось, что суши сделаны из тухлой рыбы. Повар ответила, что цвет рыбы не влияет на вкус и вообще это не ее проблема, что рыба на вкус и цвет такая“, – рассказывает Александр. По его словам, он получил пищевое отравление, а стоимость заказа так и не возместили.

В MySushi объяснили политику ресторана: „Если клиент требует возврата средств, то обслуживающий персонал вежливо просит обратиться к нам на электронную почту, чтобы вышестоящие лица смогли более подробно разобраться в ситуации для предотвращения ошибок в будущем“. С их слов именно это они и предложили сделать Александру – написать официальную жалобу на электронную почту. В ресторане уверяют, что компенсация возможна только в том случае, если нарушение подтвердят вышестоящие лица ресторана. „Обслуживающий персонал не имеет права принимать решение по возврату средств“, – сказали они.