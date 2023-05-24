„Тухлые суши! Рыба темно-коричневого цвета! На вкус отвратительные!“ Клиент MySushi негодует. Ресторан с жалобой не согласен(1)
В редакцию RusDelfi обратился Александр, утверждающий, что в ресторане MySushi ему продали некачественные роллы. Он приобрел два набора New York с тунцом и лососем. „По приезде домой мы с девушкой решили приступить к вкусной трапезе, но каково было наше удивление, когда обнаружили, что в одной коробке лежали откровенно тухлые суши! Рыба была темно-коричневого цвета! На вкус они были просто отвратительные!“ – негодовал возмущенный клиент.
Александр немедля отправился обратно в ресторан с просьбой вернуть ему потраченные деньги. „Я показал продавщице суши, но она не увидела в этом ничего необычного. Тогда я попросил позвать повара и спросил у неё, как получилось, что суши сделаны из тухлой рыбы. Повар ответила, что цвет рыбы не влияет на вкус и вообще это не ее проблема, что рыба на вкус и цвет такая“, – рассказывает Александр. По его словам, он получил пищевое отравление, а стоимость заказа так и не возместили.
В MySushi объяснили политику ресторана: „Если клиент требует возврата средств, то обслуживающий персонал вежливо просит обратиться к нам на электронную почту, чтобы вышестоящие лица смогли более подробно разобраться в ситуации для предотвращения ошибок в будущем“. С их слов именно это они и предложили сделать Александру – написать официальную жалобу на электронную почту. В ресторане уверяют, что компенсация возможна только в том случае, если нарушение подтвердят вышестоящие лица ресторана. „Обслуживающий персонал не имеет права принимать решение по возврату средств“, – сказали они.
Также представители ресторана заявили, что после того, как клиент обратился к ним с жалобой, они провели проверку продуктов – испорченных или некачественных среди них не оказалось. „Темный цвет является естественным цветом тунца, а розовый цвет рыба приобретает после применения красителей, – объясняют в MySushi. – В данном случае у нас было две разные партии тунца. В одной из них часть тунца плохо окрасилась либо вообще не поддалась окраске. Вторая партия – розового цвета. Каждый заказ тунца, поступающий к нам, может сильно отличаться по цвету от предыдущего заказа“.
Если в ресторане все же подтверждают, что блюдо было некачественным, то в первую очередь они предлагают клиентам новую порцию: „Мы предлагаем повторный заказ, чтобы дать нам еще один шанс, улучшить эмоции клиента и не допустить данной ситуации в дальнейшем“. Если клиент отказывается, то ресторан компенсирует стоимость заказа.
„Также мы проводим беседу с персоналом, который работал в этот день, и объясняем, что та или иная партия суши с таким качеством недопустима“, – говорят в MySushi.
„Вдобавок, мы проводим обучение сотрудников кухни, прежде чем допустить их к работе или выдачи суши. По нашим внутренним правилам каждый сушист начинает свою смену с тщательной проверки всех продуктов на кухне, чтобы ни в коем случае не допустить подачу некачественного товара“.
RusDelfi также попросил прокомментировать Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. „Мы не можем выносить решение только по внешнему виду. Это готовая еда, в которую добавляют различные ингредиенты, что может менять их внешний вид, – сообщили в департаменте. – Однако клиент поступил правильно, обратившись в первую очередь в ресторан, ведь именно он несет ответственность за пищу, которую подает“.
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