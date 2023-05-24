FIE лишила Европейские игры статуса ЧЕ из-за проблем россиян с визами

По словам члена исполкома FIE, теперь в октябре планируют провести отдельный индивидуальный чемпионат Европы.



Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Inside the Games в мае сообщал со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Европейским играм ни в каком качестве.



FIE 10 марта разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Правда, этого пока не произошло, потому что федерация пока не утвердила окончательные списки спортсменов, которым это будет разрешено.



Окончательный список тех, кто соответствует критериям допуска, рекомендованным МОК, будет обнародован в ближайшее время, „в течение десяти дней“, по словам члена исполкома FIE. Ранее сообщалось, что допуск не получили многие ведущие российские фехтовальщики, например олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян.



Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявлял, что российские спортсмены, получившие допуск от FIE, все равно не будут участвовать в международных соревнованиях. Глава ФФР отметит, что не собирается „делить сборную“.



В сентябре прошлого года в Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска. В апреле российская теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что польская авиакомпания LOT отказала ей в посадке на рейс из Каира в Ниццу через Варшаву из-за ее гражданства.



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