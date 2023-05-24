Полиция рассказала, как обстоят дела на дорогах из-за пожара в Ласнамяэ

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Пирко Пярила, в связи с продолжающимися работами по тушению, сегодня, 24 мая, движение по улице Суур-Сыямяэ на отрезке от Смуули теэ до Таллиннской окружной дороги до будет закрыто на весь день.

„Люди, которые работают в этой сфере и чье рабочее место находится в безопасной зоне, могут приступить к работе. Мы просим других участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок“, — отмечают в департаменте.

Полицейские дежурят на этих участках дорог и помогают автомобилистам, направляя их на улицы, по которым безопасно передвигаться. Ожидается, что такое вынужденное изменение дорожного движения будет действовать весь день сегодня или до тех пор, пока спасатели не подтвердят, что в этом районе снова безопасно передвигаться.

В начале мероприятия были задействованы восемь патрульных групп полиции и патрули МуПо, рассказывают в полиции. В настоящее время на месте находятся четыре патрульные группы и три патруля МуПо. „Другие нуждающиеся не останутся без помощи, для этого у нас есть другие сотрудники патрульной полиции, которые обслуживают вызовы и не участвуют в конкретных мероприятиях“, — заверили в департаменте.

На вопрос, почему было задействовано большое количество представителей полиции, в департаменте отметили, что в связи с ситуацией есть несколько ролей в таких мероприятиях.

„Прежде всего, мы должны обеспечить безопасность людей, чтобы они не шли пешком или не передвигались другими способами в опасной зоне. Также необходимо обеспечить пространство и доступность для других служб, находящихся в непосредственной близости от места происшествия (спасательная служба, скорая помощь), чтобы помощь могла быстро выехать на место происшествия. Помимо охраны периметра, сотрудники полиции регулируют движение на месте“, — рассказали в полиции.