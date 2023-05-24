Полиция рассказала, как обстоят дела на дорогах из-за пожара в Ласнамяэ
Какие ограничения из-за пожара сейчас действуют в Таллинне, как работает Департамент полиции и погранохраны, есть ли жалобы по поводу сложившейся ситуации - в материале RusDelfi.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Пирко Пярила, в связи с продолжающимися работами по тушению, сегодня, 24 мая, движение по улице Суур-Сыямяэ на отрезке от Смуули теэ до Таллиннской окружной дороги до будет закрыто на весь день.
„Люди, которые работают в этой сфере и чье рабочее место находится в безопасной зоне, могут приступить к работе. Мы просим других участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок“, — отмечают в департаменте.
Полицейские дежурят на этих участках дорог и помогают автомобилистам, направляя их на улицы, по которым безопасно передвигаться. Ожидается, что такое вынужденное изменение дорожного движения будет действовать весь день сегодня или до тех пор, пока спасатели не подтвердят, что в этом районе снова безопасно передвигаться.
В начале мероприятия были задействованы восемь патрульных групп полиции и патрули МуПо, рассказывают в полиции. В настоящее время на месте находятся четыре патрульные группы и три патруля МуПо. „Другие нуждающиеся не останутся без помощи, для этого у нас есть другие сотрудники патрульной полиции, которые обслуживают вызовы и не участвуют в конкретных мероприятиях“, — заверили в департаменте.
На вопрос, почему было задействовано большое количество представителей полиции, в департаменте отметили, что в связи с ситуацией есть несколько ролей в таких мероприятиях.
„Прежде всего, мы должны обеспечить безопасность людей, чтобы они не шли пешком или не передвигались другими способами в опасной зоне. Также необходимо обеспечить пространство и доступность для других служб, находящихся в непосредственной близости от места происшествия (спасательная служба, скорая помощь), чтобы помощь могла быстро выехать на место происшествия. Помимо охраны периметра, сотрудники полиции регулируют движение на месте“, — рассказали в полиции.
„По нашему мнению, участники дорожного движения очень хорошо выполняли приказы полиции и избегали попадания в опасную зону. Периметр места происшествия находился на расстоянии 1-2 км от места возгорания, — рассказывает Пирко Пярила. — В начале мероприятия были пробки, потому что был час пик, и многие участники дорожного движения возвращались домой по дороге Суур-Сыямяэ и ее окрестностям. Информация также появилась сразу, чтобы избежать области, поэтому эти пробки быстро исчезли“.
Важно обеспечить безопасность всех людей и спокойную рабочую среду для оперативников, отмечают в департаменте полиции. Жалоб по поводу сложившейся ситуации в департамент не поступало.
„Но понятно, что такого рода ограничение движения может вызывать у людей как дискомфорт, так и возмущение. На наш взгляд, люди понимают ситуацию и выбирают другой маршрут, чтобы безопасно добраться до места назначения“, — отметил Пирко Пярила.
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