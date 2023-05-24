„Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше“. Пригожин дал удивительное интервью, в котором раскритиковал ход „спецоперации“ и похвалил ВСУ

Дети элиты в лучшем случае хлебальники закрыли, а некоторые позволяют себе публичную, жирную, беспечную жизнь. Важно, что не только у элиты есть дети. И когда дети элиты мажут себя кремами, показывая это в интернете, а у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски, и когда мать плачет над своим сыном.

У Шойгу зять ходит, булками трясет, а дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, б***ь, потрать. Когда министр обороны трясет своей доченькой и каким-то у***ом, который блогер и еще пальцы гнет, что ему спецоперация не нравится… Не мы придумали эту спецоперацию. Но мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли п***иться с соседями, надо п***иться до конца. А получается, что мужики бьются, а кому-то просто нравится балдеть.

Сегодня ЧВК Вагнера — это лучшая армия в мире. Конечно, я из корректности должен сказать, что следующая — это русская армия, но я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение. Они работают на любых системах — на советских, на натовских — одинаково успешно. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну.

СВО делалась ради „денацификации“, а мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Они как греки или римляне времен процветания. Что касается „демилитаризации“: если у них на начало спецоперации было условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов — то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь получается, мы наоборот, хрен знает как, милитаризировали Украину.

Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву — русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону — обосрались, отошли. И как-то у нас все не складывается.

Это раздвоение может закончиться как в 1917 году революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч родственников убитых. Наверняка, будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут. Я рекомендую элите РФ, соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут, теперь все справедливо.

О ЧВК Вагнера

В ЧВК Вагнера сегодня шесть тысяч человек, которые способны управлять ротой. То есть они могут управлять как минимум 600 тысяч человек. Если бы нам дали, как я просил, 200 тысяч человек, мы отодвинули бы фронт на 50-150 километров в разных направлениях, взяли бы под контроль весь Донбасс. Мы полноценная армия. Почему нас не пустили? Это произошло из-за интриг, из-за боязни того, что когда какая-то структура разрастается, она может начать диктовать условия и условно прийти на танках в Москву.

О Минобороны РФ

Если система построена на том, что надо вылизывать жопу, то ЧВК Вагнера это делать не будет. Основная проблема в Шойгу и Герасимове. Это два человека, которые своим решением блокировали нам все, несмотря на заявление президента о том, что снаряды есть.

Если сегодня Мизинцев становится министром обороны, а Суровикин — начальником Генштаба, то это была бы нормальная структура.

Мое политическое кредо: родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше.

О сценариях развития войны

Есть оптимистичный и пессимистичный сценарии. В первый я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта. Китай посадит всех за стол переговоров. Мы договоримся о том, что все что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше. Вряд этот сценарий возможен.