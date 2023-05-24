Рейтинги партий: EKRE вышла вперед по популярности

За последние два месяца поддержка EKRE выросла на 7,8%. Партию реформ поддерживают в последние недели 24% граждан. За последние две недели поддержка Центристской партии увеличилась на 1,3%.

С целью определения рейтинга партий НКО „Институт общественных исследований“ (Ühiskonnauuringute Instituut) и фирма Norstat Eesti проводят опросы населения каждую неделю. Как показали последние данные, Консервативную народную партию Эстонии поддерживают 24,4%, Партию реформ 24,2% и Центристскую партию 17,8% граждан, обладающих избирательным правом.

Далее следуют партия Eesti 200 (12,1%), Социал-демократическая партия (8,7%) и партия Isamaa (7,3%). За неделю поддержка Eesti 200 снизилась на 1,3%, всего за последний месяц рейтинг партия упал 3,3%. Коалиционные партии поддерживают 45%, оппозиционные партии 49,5% опрошенных.

Последние сводные данные были получены за период с 25 апреля по 22 мая, в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонии, обладающих правом голоса.

НКО „Институт общественных исследований“ и фирма Norstat проводят опросы еженедельно, но результаты публикуются как среднее значение за последние четыре недели. Такая методика позволяет сгладить колебания в отдельных опросах, возникающие в силу статистической погрешности и краткосрочного влияния отдельных событий. Опросы проводятся комбинированным методом — по телефону и интернету.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.