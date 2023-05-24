РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Очевидцы пожара: мы не боимся, что надышимся. Дым далеко, дует не в нашу сторону(5)
Мощный пожар, вспыхнувший в Ласнамяэ на станции по обработке отходов, заставил говорить о себе многих. Черные клубы дыма были видны далеко за пределами района, а запах гари застал врасплох. Одни, опасаясь за здоровье, поспешили закрыться дома, другие - устремились к эпицентру происшествия. Как жил город из-за пожара - в репортаже RusDelfi.
„Никакой войны нет“
Тамара и Владимир ехали вместе с работы на машине домой, когда увидели необычный столп черного густого дыма впереди. На часах было почти шесть, вспоминает семья.
„Жена очень много читает новостей, особенно тех, которые происходят в Украине, она сразу же запаниковала, — рассказывает пятидесятилетний житель Таллинна. — Но я ее сразу успокоил, сказал, что никакой войны нет, а горят, скорее всего, склады — одно время по работе часто приходилось туда ездит, территория знакомая“.
Густой дым изрядно напугал практически весь Ласнамяэ. Хотя пожар был виден в каждом районе столицы и даже за ее пределами.