РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Очевидцы пожара: мы не боимся, что надышимся. Дым далеко, дует не в нашу сторону

„Никакой войны нет“

Тамара и Владимир ехали вместе с работы на машине домой, когда увидели необычный столп черного густого дыма впереди. На часах было почти шесть, вспоминает семья.

„Жена очень много читает новостей, особенно тех, которые происходят в Украине, она сразу же запаниковала, — рассказывает пятидесятилетний житель Таллинна. — Но я ее сразу успокоил, сказал, что никакой войны нет, а горят, скорее всего, склады — одно время по работе часто приходилось туда ездит, территория знакомая“.

Густой дым изрядно напугал практически весь Ласнамяэ. Хотя пожар был виден в каждом районе столицы и даже за ее пределами.

„Мы не боимся, что надышимся. Дым-то далеко, и дует не в нашу сторону“

Посмотреть пожар и оказаться в эпицентре событий хотели многие таллиннцы, но это было фактически нереально: почти сразу полиция оцепила по периметру территорию, чтобы никто не мог туда проехать. Патрули зорко следили за всеми передвижениями. Но дальше обозначенной лентой территории не могли попасть ни автомобили, ни велосипеды и самокаты, и даже пешеходы.