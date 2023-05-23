ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ вспыхнул мощный пожар. Звучали взрывы, произошло загрязнение почвы. Тушение продлится до среды. Жителям рекомендуют держать окна закрытыми

От пожара идет сильный ядовитый дым. Жителям микрорайона Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ было рекомендовано держать окна (двери) закрытыми и по возможности находиться в помещении. Спасательный департамент объявил опасной зону в радиусе трех километров. Находящимся в опасной зоне были разосланы СМС-сообщения с руководством, как нужно действовать.

Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.

Улица Суур-Сыямяэ была частично закрыта. Движение регулирует полиция. Непродолжительное время было нарушено и воздушное движение.

На тушение выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ, Табасалу и др.

На место прибыли полицейские и медики.

Начальник штаба готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что мы имеем дело с масштабным пожаром.

„Огонь распространился на несколько зданий, на месте пожара произошли взрывы, так как произошло возгорание опасных веществ“, - сказал он и добавил, что во время тушения у пожарных не было точной информации, что именно горит.

„Мы производили изменения, чтобы установить, насколько вообще опасен этот дым для человека“, - сказал он. Измерения прямой угрозы здоровью не показали.

„По всей видимости, под полный контроль пожар будет взят ночью или завтра днем, так как пожар в самом деле очень интенсивный, происходят взрывы и спасатели не могут подобраться близко к очагам, и должны также сосредоточиться на защите близлежащих строений“, - сказал Пыльд.

По словам представителя Спасательного департамента, еще рано говорить о причинах пожара. „Когда спасатели прибыли на место, то пожар уже был интенсивный. Причину, конечно, выяснит расследование“, - сказал Пыльд.