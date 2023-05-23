ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ вспыхнул мощный пожар. Звучали взрывы, произошло загрязнение почвы. Тушение продлится до среды. Жителям рекомендуют держать окна закрытыми(124)
Информация о пожаре на станции по обработке отходов, находящейся на улице Суур-Сыямяэ (строго географически - это село Соодевахе, волость Раэ) поступила в 17.49. Люди были эвакуированы, на данный момент информации о пострадавших нет. По словам спасателей, работы по тушению могут продлиться до утра среды.
От пожара идет сильный ядовитый дым. Жителям микрорайона Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ было рекомендовано держать окна (двери) закрытыми и по возможности находиться в помещении. Спасательный департамент объявил опасной зону в радиусе трех километров. Находящимся в опасной зоне были разосланы СМС-сообщения с руководством, как нужно действовать.
Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.
Улица Суур-Сыямяэ была частично закрыта. Движение регулирует полиция. Непродолжительное время было нарушено и воздушное движение.
На тушение выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ, Табасалу и др.
На место прибыли полицейские и медики.
Начальник штаба готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что мы имеем дело с масштабным пожаром.
„Огонь распространился на несколько зданий, на месте пожара произошли взрывы, так как произошло возгорание опасных веществ“, - сказал он и добавил, что во время тушения у пожарных не было точной информации, что именно горит.
„Мы производили изменения, чтобы установить, насколько вообще опасен этот дым для человека“, - сказал он. Измерения прямой угрозы здоровью не показали.
„По всей видимости, под полный контроль пожар будет взят ночью или завтра днем, так как пожар в самом деле очень интенсивный, происходят взрывы и спасатели не могут подобраться близко к очагам, и должны также сосредоточиться на защите близлежащих строений“, - сказал Пыльд.
По словам представителя Спасательного департамента, еще рано говорить о причинах пожара. „Когда спасатели прибыли на место, то пожар уже был интенсивный. Причину, конечно, выяснит расследование“, - сказал Пыльд.
Около 23 часов из Спасательного департамента сообщили, что работы по тушению проходят уже в пяти секторах. К ним дополнительно привлечены спасатели из Тарту, Пярну и Йыхви.
На прилегающей к месту пожара территории (включая село Пеэтри) по-прежнему с неба могут падать кусочки сажи и угля, которые опасности не представляют. Их нужно собирать и отправлять в бытовые отходы.
В результате взрывов емкостей с топливом в водосточную канаву на улице Канали попало топливо и использовавшаяся при тушение водяная смесь. Спасатели вместе с аварийной группой AS Tallinna Vesi занимаются локализацией и ликвидацией загрязнения.
Спасательный департамент по-прежнему просит жителей улицы Суур-Сыямяэ села Пеэтри держать окна и двери закрытыми, и по-возможности находиться в помещении.
Корреспондент RusDelfi с места событий: дворы опустели, родители забрали детей по домам
По наблюдению нашего корреспондента, который находился недалеко от места пожара, дворы в округе опустели, родители забрали детей по домам. По неподтвержденной информации, на станции по обработке отходов „горит токсичный пластик“.
Подъезды к месту пожара были полностью перекрыты, стоят несколько патрулей полиции - стражи порядка контролируют, чтобы на территорию где происходит пожар, никто не въезжал и не проходил. Правда, на тротуаре можно заметить пешеходов, но они идут по направлению от места пожара.
Возле оцепленной территории стояли с десяток зрителей, которые активно снимают на телефоны и обсуждают причины пожара. Достаточно долгое время, на протяжении 10-15 минут люди не уходят, изучают ситуацию.
На регулируемых дорогах, куда въезд запрещен, появились небольшие пробки, но они достаточно быстро рассасываются, поэтому все идет в штатном режиме. Представители Департамента полиции, которые охраняют территорию, сообщили журналисту RusDelfi, что неизвестно, как долго будет оцеплена территория. Пожар бушует уже час, интенсивность не уменьшается, идут такие же густые клубы дыма.
Журналист RusDelfi опросила свидетелей, которые стоят и наблюдают за ситуацией на протяжении получаса. По их словам, на территорию выехало довольно много пожарных машин. Они также видели эвакуационный автобус, который затем выехал с территории пожара. Люди подтверждают, что получили предупреждающие сообщения о том, нужно закрыть окна и двери. Журналист уточнил у собеседников, не боятся ли они стоять и дышать дымом, на что они ответили, что пожар далеко, дым не в их сторону, и они надеются, что все будет хорошо.
Близость к пожару очень чувствуется. Журналист RusDelfi рассказывает, что после 10 минут нахождения у пожара, начинает сильно першить горло. Действительно, сообщения, которые приходят - это не пустые слова. Надо действительно закрывать окна и двери балконов!
Пресс-служба аэропорта подтвердила порталу RusDelfi: пожар на работу авиагавани не влияет. Все взлеты и посадки происходят по расписанию, дым полету не мешает.
Дым хорошо видно изо всех районов Таллинна. По словам нашего корреспондента, в Мустамяэ запах гари не ощущается, но это не значит, что можно пренебречь мерами предосторожности.