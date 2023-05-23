ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ вспыхнул мощный пожар. Жителям рекомендуют держать окна закрытыми(69)
Информация о пожаре на станции отходов, находящейся на улице Суур-Сыямяэ в столичном районе Ласнамяэ поступила в 17.47. Люди эвакуированы, на данный момент информации о пострадавших нет.
От пожара идет сильный ядовитый дым. Жителям микрорайона Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ рекомендуется держать окна (двери) закрытыми и по возможности находиться в помещении. Спасательный департамент разослал жителям SMS-сообщения с соответствующим предупреждением.
Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, пожарные принимают меры по защите от огня близлежащих построек.
Улица Суур-Сыямяэ частично закрыта. Движение регулирует полиция. Непродолжительное время было нарушено и воздушное движение.
По наблюдению нашего корреспондента, который находится недалеко от места пожара, дворы в округе опустели, родители забрали детей по домам. По неподтвержденной информации, на станции по обработке отходов „горит токсичный пластик“.
Подъезды к месту пожара полностью перекрыты, стоит несколько патрулей полиции - стражи порядка контролируют, чтобы на территорию где происходит пожар, никто не въезжал и не проходил. Правда, на тротуаре можно заметить пешеходов, но они идут по направлению от места пожара.
Возле оцепленной территории стоят с десяток зрителей, которые активно снимают на телефоны и обсуждают причины пожара. Достаточно долгое время, на протяжении 10-15 минут люди не уходят, изучают ситуацию.
На регулируемых дорогах, куда въезд запрещен, появились небольшие пробки, но они достаточно быстро рассасываются, поэтому все идет в штатном режиме. Представители Департамента полиции, которые охраняют территорию, сообщили журналисту RusDelfi, что неизвестно, как долго будет оцеплена территория. Пожар бушует уже час, интенсивность не уменьшается, идут такие же густые клубы дыма.
Журналист RusDelfi опросила свидетелей, которые стоят и наблюдают за ситуации на протяжении получаса. По их словам, на территорию выехало довольно много пожарных машин. Они также видели эвакуационный автобус, который затем выехал с территории пожара. Люди подтверждают, что получили предупреждающие сообщения о том, нужно закрыть окна и двери. Журналист уточнил у собеседников, не боятся ли они стоять и дышать дымом, на что они ответили, что пожар далеко, дым не в их сторону, и они надеются, что все будет хорошо.
Близость к пожару очень чувствуется. Журналист RusDelfi рассказывает, что после 10 минут нахождения у пожара, начинает сильно першить горло. Действительно, сообщения, которые приходят - это не пустые слова. Надо действительно закрывать окна и двери балконов!
Пресс-служба аэропорта подтвердила порталу RusDelfi: пожар на работу авиагавани не влияет. Все взлеты и посадки происходят по расписанию, дым полету не мешает.
Дым хорошо видно изо всех районов Таллинна. По словам нашего корреспондента, в Мустамяэ запах гари не ощущается, но это не значит, что можно пренебречь мерами предосторожности.
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