ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ вспыхнул мощный пожар. Жителям рекомендуют держать окна закрытыми

От пожара идет сильный ядовитый дым. Жителям микрорайона Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ рекомендуется держать окна (двери) закрытыми и по возможности находиться в помещении. Спасательный департамент разослал жителям SMS-сообщения с соответствующим предупреждением.

Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, пожарные принимают меры по защите от огня близлежащих построек.

Улица Суур-Сыямяэ частично закрыта. Движение регулирует полиция. Непродолжительное время было нарушено и воздушное движение.

По наблюдению нашего корреспондента, который находится недалеко от места пожара, дворы в округе опустели, родители забрали детей по домам. По неподтвержденной информации, на станции по обработке отходов „горит токсичный пластик“.

Подъезды к месту пожара полностью перекрыты, стоит несколько патрулей полиции - стражи порядка контролируют, чтобы на территорию где происходит пожар, никто не въезжал и не проходил. Правда, на тротуаре можно заметить пешеходов, но они идут по направлению от места пожара.

Возле оцепленной территории стоят с десяток зрителей, которые активно снимают на телефоны и обсуждают причины пожара. Достаточно долгое время, на протяжении 10-15 минут люди не уходят, изучают ситуацию.

На регулируемых дорогах, куда въезд запрещен, появились небольшие пробки, но они достаточно быстро рассасываются, поэтому все идет в штатном режиме. Представители Департамента полиции, которые охраняют территорию, сообщили журналисту RusDelfi, что неизвестно, как долго будет оцеплена территория. Пожар бушует уже час, интенсивность не уменьшается, идут такие же густые клубы дыма.