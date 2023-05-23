ФОТО И ВИДЕО | Пожар Ласнамяэ продолжается. Перекрыто движение от Смуули теэ до Таллиннской окружной дороги, жители некоторых районов по-прежнему должны держать окна закрытыми

От пожара идет сильный ядовитый дым. Жителям микрорайона Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ вчера было рекомендовано держать окна (двери) закрытыми и по возможности находиться в помещении. Спасательный департамент объявил опасной зону в радиусе трех километров. Находящимся в опасной зоне были разосланы СМС-сообщения с руководством, как нужно действовать.

В среду утром Спасательный департамент сообщил, что В районах Юлемисте, Луйге и Кангру нет загрязнения воздуха. Поскольку направление ветра изменилось в сторону жилого района Ласнамяэ, служба специальной химии провела замеры в районах улиц Осмуссааре и Мустакиви. В районах улиц Осмуссааре, Раадику, Юмера, Мустакиви Спасательный департамент рекомендует держать окна и двери закрытыми и избегать движения на открытом воздухе.

Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.

В связи с продолжающимися работами по тушению, в среду, 24 мая, на весь день будет перекрыто движение на улице Суур-Сыямяэ от Смуули до Таллиннской окружной дороги. Полиция просит участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок. На этих участках дороги дежурят сотрудники полиции, которые будут помогать автомобилистам, направляя их на улицы, где движение безопасно.

В тушении пожара приняли выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ,

Начальник штаба готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что мы имеем дело с масштабным пожаром.