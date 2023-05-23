ФОТО И ВИДЕО | Пожар Ласнамяэ продолжается. Перекрыто движение от Смуули теэ до Таллиннской окружной дороги, жители некоторых районов по-прежнему должны держать окна закрытыми(134)
Информация о пожаре на станции по обработке отходов, находящейся на улице Суур-Сыямяэ (строго географически - это село Соодевахе, волость Раэ) поступила вчера в 17.49. Люди были эвакуированы, на данный момент информации о пострадавших нет.
Результаты замеров отдела специальной химической службы Спасательного департамента показали, что в близлежащих районах больше нет загрязнения воздуха. Однако в районах улиц Осмуссааре, Раадику, Юмера и Мустакиви Спасательный департамент по-прежнему рекомендует держать окна и двери закрытыми и избегать движения на открытом воздухе.
От пожара идет сильный ядовитый дым. Жителям микрорайона Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ вчера было рекомендовано держать окна (двери) закрытыми и по возможности находиться в помещении. Спасательный департамент объявил опасной зону в радиусе трех километров. Находящимся в опасной зоне были разосланы СМС-сообщения с руководством, как нужно действовать.
В среду утром Спасательный департамент сообщил, что В районах Юлемисте, Луйге и Кангру нет загрязнения воздуха. Поскольку направление ветра изменилось в сторону жилого района Ласнамяэ, служба специальной химии провела замеры в районах улиц Осмуссааре и Мустакиви. В районах улиц Осмуссааре, Раадику, Юмера, Мустакиви Спасательный департамент рекомендует держать окна и двери закрытыми и избегать движения на открытом воздухе.
Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.
В связи с продолжающимися работами по тушению, в среду, 24 мая, на весь день будет перекрыто движение на улице Суур-Сыямяэ от Смуули до Таллиннской окружной дороги. Полиция просит участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок. На этих участках дороги дежурят сотрудники полиции, которые будут помогать автомобилистам, направляя их на улицы, где движение безопасно.
В тушении пожара приняли выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ,
Начальник штаба готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что мы имеем дело с масштабным пожаром.
„Огонь распространился на несколько зданий, на месте пожара произошли взрывы, так как произошло возгорание опасных веществ“, - сказал он и добавил, что во время тушения у пожарных не было точной информации, что именно горит.
„Мы производили изменения, чтобы установить, насколько вообще опасен этот дым для человека“, - сказал он. Измерения прямой угрозы здоровью не показали.
По словам представителя Спасательного департамента, еще рано говорить о причинах пожара. „Когда спасатели прибыли на место, то пожар уже был интенсивный. Причину, конечно, выяснит расследование“, - сказал Пыльд.
Около 23 часов из Спасательного департамента сообщали, что работы по тушению проходят уже в пяти секторах. К ним дополнительно привлечены спасатели из Тарту, Пярну и Йыхви.
На прилегающей к месту пожара территории (включая село Пеэтри) по-прежнему с неба могут падать кусочки сажи и угля, которые опасности не представляют. Их нужно собирать и отправлять в бытовые отходы.
В результате взрывов емкостей с топливом в водосточную канаву на улице Канали попало топливо и использовавшаяся при тушение водяная смесь. Спасатели вместе с аварийной группой AS Tallinna Vesi занимаются локализацией и ликвидацией загрязнения.
Спасательный департамент по-прежнему просит жителей улицы Суур-Сыямяэ села Пеэтри держать окна и двери закрытыми, и по-возможности находиться в помещении.
Корреспондент RusDelfi с места событий: дворы опустели, родители забрали детей по домам
По наблюдению нашего корреспондента, который находился недалеко от места пожара, дворы в округе вчера вечером опустели, родители забрали детей по домам. По неподтвержденной информации, на станции по обработке отходов „горит токсичный пластик“.
Журналист RusDelfi опросила свидетелей, которые стоят и наблюдают за ситуацией на протяжении получаса. По их словам, на территорию выехало довольно много пожарных машин. Они также видели эвакуационный автобус, который затем выехал с территории пожара. Люди подтверждают, что получили предупреждающие сообщения о том, нужно закрыть окна и двери. Журналист уточнил у собеседников, не боятся ли они стоять и дышать дымом, на что они ответили, что пожар далеко, дым не в их сторону, и они надеются, что все будет хорошо.
Пресс-служба аэропорта вчера подтвердила порталу RusDelfi: пожар на работу авиагавани не влияет. Все взлеты и посадки происходят по расписанию, дым полету не мешает.