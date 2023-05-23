ФОТО И ВИДЕО | Ликвидация пожара в Ласнамяэ продолжается, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Суур-Сыямяэ частично перекрыта

В среду в 6:00 в районе Ласнамяэ были проведены новые замеры загрязнения воздуха, по результатам которых ничего токсичного обнаружено не было, но дым все еще распространяется. В районе Ласнамяэ спасатели рекомендуют держать окна и двери закрытыми и по возможности не передвигаться.

Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.

В связи с продолжающимися работами по тушению, в среду, 24 мая, на весь день будет перекрыто движение на улице Суур-Сыямяэ от Смуули до Таллиннской окружной дороги. Полиция просит участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок. На этих участках дороги дежурят сотрудники полиции, которые будут помогать автомобилистам, направляя их на улицы, где движение безопасно.

По данным полиции, люди, которые работают в этом районе и чье рабочее место находится в безопасной зоне, по-прежнему могут выходить на работу.

В тушении пожара приняли выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ.

„Мы хотели бы надеяться, что к концу дня пожар удастся потушить, но пока все идет не так, как хотелось бы, - сказал Delfi руководитель спасательных работ Айвар Кукк. - Ситуация сложная, на территории много опасных отходов, в которых нельзя увязнуть. Есть также обрушившиеся конструкции, и под них трудно пробраться. Мы заказали тяжелую технику, чтобы добраться до завалов“.

По его словам, в районе пожара можно найти едва ли не все элементы таблицы Менделеева. „Нефть, масло, мазут, асбест. Очень много различных веществ“, - добавил Кукк.