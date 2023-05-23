Дикий случай под Таллинном: мужчина выпрыгнул на ходу из машины, затем угнал другую, травмировав двух человек

Как сообщил порталу Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, стражи порядка получили в понедельник около 18 часов сообщение, что на 25-м километре шоссе Таллинн — Тарту (волость Раэ) из двигающегося автомобиля по неизвестным причинам выпрыгнул 33-летний мужчина.

Свидетелем произошедшего стал 21-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля Škoda. Он остановился, чтобы предложить помощь. Но выпрыгнувший из шедшей впереди машины мужчина сам подбежал к Škoda и напал на водителя. Он вытащил 21-летнего молодого человека из автомобиля и сам сел за руль.

Очевидцем ситуации стал 29-летний прохожий, который поспешил на помощь. Но усевшийся за руль Škoda мужчина наехал на пешехода. Затем путь Škoda закончился в кювете.

По информации полиции, медики скорой оказали на месте первую помощь 21-летнему и 29-летнему мужчинам. К счастью, их травмы не были серьезными. 33-летнего мужчину доставили в больницу.

Все обстоятельства случившегося выясняются, в том числе и причина, по которой 33-летний мужчина совершил такие опасные действия - как по отношению к самому себе, так и в отношении других.

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