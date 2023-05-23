СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли команда Тартуского университета сравнять счет в финальной серии?

По словам помощника тренера команды Тартуского университета Олари Нарица, вся команда должна хорошо выступить перед болельщиками. „В первом матче финала мы отдали соперникам слишком много легких очков из-за потерь. Если мы хотим обыграть „Калев/Крамо“, мы не можем позволить себе такие простые очки. Нам нужно, чтобы все игроки преуспели, и если вклад некоторых ключевых игроков останется скромным, то нам будет сложно. В финальном матче прошлого сезона нас дома поддержало более двух тысяч человек, и мы надеемся, что и в этот раз будет много народу и что мы сможем сравнять счет в серии при поддержке родных стен“, — сказал Нариц перед матчем.