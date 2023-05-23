Минобороны РФ объявило о „разгроме украинских формирований“ в Белгородской области и убийстве более 70 участников „вторжения“

Для „разгрома“, цитирует „Интерфакс“ заявление Минобороны, применялась „авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа“.

Убиты более 70 участников „вторжения“, говорится в заявлении, уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

„Остатки украинских формирований отброшены из Белгородской области на территорию Украины, где наносились удары до их полной ликвидации“, — заявило Минобороны РФ.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также объявил, что власти Украины решились на „вторжение“ в Белгородскую область, „потерпев поражение в городе Артемовск“.

Власти Белгородской области 22 мая заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла „диверсионно-разведывательная группа ВСУ“. Телеграм-каналы сообщали о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол.

Ответственность за акцию на себя взяли легион „Свобода России“ и „Русский добровольческий корпус“ — формирования, воюющие на стороне ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сказал, что „Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения“.

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