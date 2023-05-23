МНЕНИЕ | Житель Нарвы - депутатам: городу не нужен второй вице-мэр!

Меня зовут Силуан Бабарыкин, я — человек с особыми потребностями. Я уже высказывал свое мнение относительно появления в горуправе должности второго вице-мэра, теперь хочу обратиться в связи с этим вопросом к депутатскому корпусу города Нарвы.

Прошу членов городского собрания и городскую управу обсудить необходимость новой чиновничьей должности с нарвитянами. Люди должны понимать, с какой целью создается это рабочее место и во что это обойдется нарвскому бюджету.

Кроме того, хочу предложить следующее. Если, как заявлялось, в ведении нового вице-мэра будет сфера развития города, то неплохо было бы, чтобы и зарплату себе этот чиновник зарабатывал в буквальном смысле, привлекая средства из различных фондов. Пусть его оклад зависит от привлеченных в город финансов, чтобы нагрузка не ложилась на городской бюджет.

В принципе же я считаю, что создание новой высокооплачиваемой должности в управе не нужно. Как минимум, это несвоевременно.

Если же без второго вице-мэра не обойтись, то вновь предлагаю сделать его ответственным за сферу образования или социальной работы. В этой области много проблем. Например, в этом году много нарвитян с особыми потребностями достигают 18-летия и остаются без помощи опорного лица. Как они будут существовать? Не стоит ли более серьезно подумать о том, на что город планирует выделять деньги?

Я очень прошу депутатов, особенно членов фракций Kesk и Tulevik, а также внефракционных депутатов Наталию Умарову и Дениса Ларченко - не поддерживать инициативу создания должности второго вице-мэра. Или же встретиться с общественностью Нарвы и объяснить ей, для чего нужен такой чиновник, чем конкретно он будет заниматься.

Не хочется, чтобы обещания политиков относительно общения с горожанами оставались лишь обещаниями. Надеюсь на благоразумие наших депутатов.