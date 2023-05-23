23.05.2023, 13:10
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Марлеэн, которая не вернулась в образовательную коллегию Маарьямаа.
Школьная семья сообщила полиции, что 12 мая девочке разрешили побывать дома в деревне Кырвекюла в Тартумаа, и она должна была вернуться в учебное заведение к началу недели. Этого она не сделала. Сейчас ни семья, ни школьный персонал не знают, где и с кем находится Марлеэн.
Подобные инциденты с ней бывали и раньше. На звонки девушка не отвечает.
Полиция просит всех, у кого есть информация о передвижениях или местонахождении Марлеэн, сообщить об этом по номеру 112.
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