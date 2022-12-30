Новости Эстонии
22.05.2023, 21:33

Кая Каллас в интервью Newsweek: не время флирта с мыслью о возобновлении дел с Россией

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Кая Каллас во время визита в Украину 24.04.2023
Кая Каллас во время визита в Украину 24.04.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Главной мыслью своего интервью изданию Newsweek премьер-министр Эстонии Кая Каллас выделила то, что Россия должна в полной мере ощутить свою оторванность от остального мира.

„Все мы должны пробудиться к новой реальности. Россия - государство-изгой. Нет места для флирта с идеей возобновления бизнеса в обычном режиме. Наше совместное давление на Россию должно усиливаться, а не уменьшаться“, - написала Кая Каллас в Twitter.

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