ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Сигне Рийсало: Я не видела исследований, говорящих о рисках усыновления детей однополыми парами

Так, парламентарий от EKRE Райн Эплер отметил со ссылкой на исследования, что душевное здоровье среди молодых людей ЛГБТ-сообществоа находится на более тревожном уровне. „Перспектива для детей выглядит очень рискованной и опасной“ , - заявил он.

Министр социальных дел Сигне Рийсало ответила, что ей известно, что способность справляться с трудностями у молодых людей ЛГБТ-сообщества снижена. „Это потому, что они чувствуют, что находятся под давлением. И именно поэтому необходимо как улучшать доступность услуг в сфере душевного здоровья, обращая внимание именно на специфику их проблем, так и делать общество более открытым и терпимым с помощью изменений в законе. Что касается того, что воспитание детей однополой парой несет в себе какие-то риски, то, действительно, таких исследований я не видела“, - сказала министр.