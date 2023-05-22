Во вторник состоится суд по делу об убийстве в Таллинне 54-летней Ирины

По этой статье могут дать от восьми до двадцати лет тюрьмы или наказать пожизненным заключением.

Предварительное заседание Харьюского уездного суда по этому делу запланировано на вторник, 23 мая.

Как сообщал RusDelfi, владелица цветочного магазина Ирина пропала вечером 18 января, после окончания рабочего дня. Об исчезновении женщины ее родственники сообщили в полицию во вторник вечером, и полиция немедленно приступила к расследованию обстоятельств исчезновения Ирины. Сотрудники полиции нашли тело Ирины и ее машину в ту же ночь в Ласнамяэ, недалеко от Нарвского шоссе.

Глава службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес позднее подтвердил, что подозреваемый, 28-летний Дмитрий, был арестован после длившегося почти сутки расследования.