ОФИЦИАЛЬНО | Главным тренером сборной Эстонии по биатлону станет австриец

Штефан Линдингер — тренер и спортивный ученый с многолетним опытом работы со сборными Австрии, Норвегии и Швеции по лыжным гонкам. С 2011 по 2012 Линдингер работал в женской сборной России по биатлону, тогда ее главным тренером был немец Вольфганг Пихлер. Он также тренировал четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву из Беларуси.

Линдингер имеет докторскую степень в области спортивных наук и кинезиологии Зальцбургского университета. В своих исследованиях он сосредоточился в первую очередь на изучении лыжной техники и биомеханики в лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах. Линдингер также был профессором Зальцбургского университета и работал в других европейских университетах.

„Штефан Линдингер выделялся среди других кандидатов на пост главного тренера, прежде всего, своим научным опытом. Спорт во всем мире движется в сторону науки, и Эстонии пора идти по этому пути“, - сказал спортивный директор Эстонской федерации биатлона Каури Кыйв.

Вторым тренером станет Карел Вийгипуу, который ранее работал с биатлонистами спортивной гимназии Audentes, а также с молодежной и юношеской сборными Эстонии по биатлону.

Под руководством Штефана Линдингера будут тренироваться Йоханна Талихярм, Регина Эрмитс, Рене Цахкна, Роберт Хельдна, Кристо Сиймер, Туудор Пальм, Райдо Ранкель, Мартен Аолаид и Юри Уха. А Туули Томингас, Сюзан Кюльм и Ханна-Брита Каазик продолжат тренировки под руководством Индрека Тобрелутса.

Первый ознакомительный сбор команды пройдёт в Отепя, а затем в Австрии состоится более продолжительный тренировочный сбор в Австрии.

С мая 2021 года по апрель 2023 года сборной Эстонии руководил белорусский специалист Федор Свобода. Он завершил работу с командой, поскольку Федерация биатлона Эстонии не стала продлевать с ним контракт. Ранее СМИ сообщали, что у тренера были конфликты с некоторыми из своих подопечных.

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