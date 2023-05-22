ФОТО | Супруга президента в Нарвской больнице: родильное отделение теперь купит нужное оборудование

Делегация Эстонского фонда родильных домов во главе с Сирье Карис, супругой президента, и представители благотворительной организации „Помогаю Эстонии“ сегодня посетили Нарвскую больницу. Заведующая женской клиникой Оксана Пастухова обратилась в фонд за поддержкой. Фонд и его партнер – благотворительная организация – решили помочь. По словам Сирье Карис, которая является патроном фонда, они давно не помогали больнице в Нарве. „Решили, что больницы, которые работают в регионах, нуждаются не только в хорошем слове, но и в финансовой поддержке, поэтому мы здесь“, – сказала Сирье.

„Нарвское родильное отделение всегда славился хорошей аппаратурой, и сейчас мы сможем приобрести нужный нам КТГ-монитор с бесконтактной регистрацией данных, – рассказала Оксана Пастухова. – При помощи датчиков можно наблюдать за состоянием плода и сокращением матки. Это удобная технология, она облегчает состояние женщины в родах и позволяет непрерывно наблюдать за плодом“.

Представителям фондов во время встречи в Нарвской больнице показали демоверсию будущего КТГ-монитора и объяснили, как он работает.

Аго Кыргвеэ, руководитель Нарвской больницы, сказал, что аппарат очень им нужен, а приезд супруги президента также поможет привлечь внимание к больнице и ее потребностям.

Катри Райк, мэр Нарвы и Председатель совета больницы, напомнила, что рождаемость в Нарве падает. Если четыре года назад, в год рождалось больше 400 малышей, то в прошлом году родилось всего 266. „Надо что-то предпринимать, – сказала Райк. – Оборудование важно, а еще нужны новые кадры и чтобы окружающая среда была в порядке. Над всем этим мы работаем, как можем, и сегодняшний подарок фонда – это маленький шаг на пути к улучшению ситуации с рождаемостью“. Она добавила, что скоро больнице также будет оказана помощь, благодаря которой родильное отделение сможет купить дополнительное оборудование для младенцев, нуждающихся в особом уходе.