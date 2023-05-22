ВИДЕО | В Белгородскую область вошла „диверсионная группа ВСУ“, заявил губернатор региона. Украинская разведка утверждает, что это „оппозиционно настроенные граждане России“

Российские и украинские телеграм-каналы ранее сообщили, что утром в понедельник в приграничный Грайворонский городской округ вторглись военные ВСУ, в результате чего начались бои в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора-Подол. Сообщалось, что на территорию контрольно-пропускного пункта „Грайворон“ заехал украинский танк. Эта информация не подтверждена. Источник российского государственного телеканала RT сообщил о захвате диверсантами дома культуры в селе Гора-Подол. Утверждалось, что нападавших окружили. В Козинке, по данным Mash, частично разрушены пограничный пункт и несколько частных домов, в том числе продуктовый магазин.

Изначально Гладков не подтверждал сообщения о диверсантах в приграничных поселках, заявляя о „массированной информационной атаке“ на регион. Губернатор заявил, что атака идет „на фоне массированного обстрела Грайворонского района“, в результате которого никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Позже он сообщил, что в результате обстрела Глотово ранены двое местных жителей. Губернатор опроверг информацию об организованной эвакуации из населенных пунктов, однако есть свидетельства, что жители самостоятельно пытаются выехать оттуда.

Утром 22 мая в телеграм-канале легиона „Свобода России“ появилось обращение к россиянам со словами „Легион возвращается домой“. „Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги“, — заявили в легионе. Также группа опубликовала фото бело-сине-белых флагов, вывешенных „над освобожденными городами“.

Около 14:00 легион сообщил, что совместно с „Русским добровольческим корпусом“ (РДК) „полностью освободил“ населенный пункт Козинка Белгородской области, а в город Грайворон зашли передовые отряды. Позже подразделение заявило, что „Гора-Подол пройдена“. В телеграм-канале РДК также появились несколько видео, в которых утверждается, что бойцы подразделения снова оказались на территории России.