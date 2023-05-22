В Таллинне началось оповещение родителей о назначенной ребенку школе
Родители, подавшие заявление через портал eKool, получат извещение о назначении школы через этот сайт и там же смогут подтвердить место. Родители, которые не являются пользователями eKool, должны обратиться в назначенную ребенку школу.
Вице-мэр Андрей Канте напомнил родителям, что, хотя всем таллиннским детям гарантировано место в школе по месту жительства, следует непременно подтвердить получение места. „Это очень важно, потому что неподтвержденные в срок места будут освобождены и их заполнят на основании порядка приема учеников в школы. Подтверждение места означает, что ребенок сможет пойти в ту школу, о получении места в которой семья была оповещена“, - сказал Канте.
Департамент образования назначает всем детям, достигшим школьного возраста (то есть достигающим 7-летнего возраста к 1 октября текущего года), место в школе также в том случае, если заявление не было представлено. В этом случае информацию о назначении места в школе отправляют по почте на адрес, по которому зарегистрирован ребенок, согласно данным регистра народонаселения.
Назначение школы по месту жительства происходит на основании Закона об основной школе и гимназии. При назначении школы учитывается близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.
Если назначенная школа ребенку не подходит, родители могут выбрать другую школу, если в ней есть свободные места. В таком случае после 10 июня следует обратиться с соответствующим заявлением напрямую в выбранную школу.
Согласно данным регистра народонаселения в Таллинне в этом году 4800 детей достигают школьного возраста (по данным на 1 марта 2023 года). Родители представили 3602 заявления о назначении школы по месту жительства, из них 3537 - через электронную среду eKool, 65 – на бумаге. Место в муниципальной школе Таллинна назначено 4364 детям. В шестилетнем возрасте в школу отправятся в этом году 306 детей. За границей в первый класс пойдут 116 таллиннцев, это число в сравнении с прошлым годом осталось прежним.
Дополнительная информация на сайте Таллиннского департамента образования: https://www.tallinn.ee/rus/haridus/Rebenok-idet-v-pervyj-klass-5
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