В Таллинне началось оповещение родителей о назначенной ребенку школе

Родители, подавшие заявление через портал eKool, получат извещение о назначении школы через этот сайт и там же смогут подтвердить место. Родители, которые не являются пользователями eKool, должны обратиться в назначенную ребенку школу.

Вице-мэр Андрей Канте напомнил родителям, что, хотя всем таллиннским детям гарантировано место в школе по месту жительства, следует непременно подтвердить получение места. „Это очень важно, потому что неподтвержденные в срок места будут освобождены и их заполнят на основании порядка приема учеников в школы. Подтверждение места означает, что ребенок сможет пойти в ту школу, о получении места в которой семья была оповещена“, - сказал Канте.

Департамент образования назначает всем детям, достигшим школьного возраста (то есть достигающим 7-летнего возраста к 1 октября текущего года), место в школе также в том случае, если заявление не было представлено. В этом случае информацию о назначении места в школе отправляют по почте на адрес, по которому зарегистрирован ребенок, согласно данным регистра народонаселения.

Назначение школы по месту жительства происходит на основании Закона об основной школе и гимназии. При назначении школы учитывается близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если назначенная школа ребенку не подходит, родители могут выбрать другую школу, если в ней есть свободные места. В таком случае после 10 июня следует обратиться с соответствующим заявлением напрямую в выбранную школу.